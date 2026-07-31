Ramallo: Último día para anotarse a las residencias universitarias gratuitas de Fundación Sí

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La convocatoria cierra este 31 de julio y está dirigida a jóvenes de hasta 25 años que necesiten apoyo para estudiar una carrera en otra ciudad.

31 de julio de 2026 a las 09:49 a. m.

31 de julio de 2026 a las 09:49 a. m.

En la ciudad de Ramallo este viernes 31 de julio finaliza el período de inscripción para acceder a las residencias universitarias gratuitas de Fundación Sí, un programa destinado a jóvenes de hasta 25 años que desean iniciar estudios superiores en 2027 y necesitan apoyo económico o viven lejos de las instituciones donde planean cursar.

Fundación Sí ofrece alojamiento gratuito para estudiantes La propuesta está orientada a quienes, por razones económicas o por la distancia entre su lugar de residencia y la ciudad donde desean estudiar, encuentran dificultades para acceder a una carrera universitaria o terciaria.

En diálogo con Radio Meta, la docente jubilada e integrante de Fundación Sí, Ana María Paus, destacó la importancia de aprovechar esta última jornada para completar la inscripción.

"Estamos hablando para 2027, pero hay que anotarse ahora", recordó, al convocar especialmente a jóvenes de Ramallo y de toda la región.

La organización desarrolla diferentes iniciativas solidarias, entre ellas el acompañamiento a personas en situación de calle, el programa "Sí Pueden", destinado a niños y adolescentes que concurren a comedores comunitarios, y las residencias universitarias, que actualmente constituyen uno de sus proyectos con mayor necesidad de difusión.

Cómo funcionan las residencias universitarias de Fundación Sí Actualmente, Fundación Sí cuenta con 27 residencias universitarias distribuidas en distintas ciudades del país y tiene previsto inaugurar una nueva sede en La Pampa durante 2027.

Los estudiantes pueden cursar carreras universitarias o terciarias en instituciones públicas. Una vez realizada la inscripción, comienza un proceso de selección que contempla la carrera elegida, la disponibilidad de vacantes y la cercanía entre la residencia y el establecimiento educativo.

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Las residencias brindan alojamiento, alimentación y todos los elementos necesarios para la vida cotidiana. Además, cada estudiante recibe el acompañamiento permanente de voluntarios y tutores que colaboran en su adaptación a una nueva ciudad y al inicio de la vida universitaria.

"La fundación ofrece el alojamiento, los alimentos y todas las cosas que necesiten para vivir en esa residencia", explicó Paus.

Requisitos y último día para inscribirse Para acceder al programa es necesario tener hasta 25 años, demostrar interés y compromiso con los estudios superiores y acreditar que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para sostener una carrera fuera de la ciudad de origen.

"Lo primero es tener muchas ganas de estudiar", resumió Paus al explicar el perfil de los postulantes que busca la organización.

Fundación Sí sostiene este programa gracias al trabajo de cientos de voluntarios y al aporte de particulares y empresas. En el marco de esta convocatoria, más de 50 voluntarios recorrieron escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires para acercar la propuesta a los futuros egresados.