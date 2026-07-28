El telón vuelve a levantarse: se inaugura el Teatro San Martín

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Municipalidad de Pergamino

El próximo 7 de agosto, el emblemático Teatro San Martín vuelve a abrir sus puertas y Pergamino se prepara para la apertura de un espacio renovado, modernizado, más confortable y pensado para enriquecer la oferta cultural de la ciudad y de toda la región. Luego de mucho tiempo y gracias al...

28 de julio de 2026 a las 01:45 p. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 28 de julio de 2026 a las 01:45 p. m.

El próximo 7 de agosto, el emblemático Teatro San Martín vuelve a abrir sus puertas y Pergamino se prepara para la apertura de un espacio renovado, modernizado, más confortable y pensado para enriquecer la oferta cultural de la ciudad y de toda la región.

Luego de mucho tiempo y gracias al esfuerzo conjunto de todos los vecinos, el Teatro San Martín celebra su reencuentro con su comunidad en la Sala Principal con una capacidad de 400 butacas, acondicionada con tecnología y la comodidad para que la comunidad pueda disfrutar de espectáculos de teatro, música y danza con los más altos estándares de calidad.

La apertura se celebrará en tres jornadas:

Viernes 7 de agosto: apertura protocolar y acto formal de inauguración con la presencia de autoridades, hacedores culturales y referentes locales.

Sábado 8 de agosto: Gran noche artística con las presentaciones sobre el escenario de Connie & Pablo y Mora Godoy.

Domingo 9 de agosto: Show en vivo de Carmi y Mora Godoy.

Todos los eventos de sábado y domingo serán totalmente gratuitos, pero con entrada anticipada, garantizando que ningún vecino se quede sin la oportunidad de conocer y disfrutar este renovado ícono.