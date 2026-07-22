Se lanzó el Pergamino Open 2026

Municipalidad de Pergamino

En el Club de Tennis se llevó a cabo el lanzamiento oficial del torneo internacional femenino W35 “Pergamino Open 2026”.El certamen, reunirá a más de 70 jugadoras de argentina y el mundo, quienes del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto competirán...

Este miércoles, en horas de la mañana, en el Club de Tennis, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del torneo internacional femenino W35 “Pergamino Open 2026”.

El certamen, reunirá a más de 70 jugadoras de argentina y el mundo, quienes del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto competirán sobre polvo de ladrillo.

Este año, el torneo no solo reviste de importancia por ser el segundo que se organiza consecutivamente, mostrando que “llegó para quedarse”, sino que además se da en un año donde el Club de Tennis cumple 100 años de vida.

Cabe recordar que en 2025 la ganadora del torneo de single fue Luisina Giovannini y el doble se lo adjudicaron Julia Riera y Martina Capurro.

Voces del lanzamiento

Marian Morea, Vicepresidenta de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en primer lugar, saludó al Club de Tennis por llegar, en este 2026, a los 100 años de vida y sobre el torneo dijo: “La edición pasada fue sumamente exitosa, lo que nos genera mucha confianza para esta ocasión”.

“Para la AAT y el tenis profesional femenino es muy importante este tipo de torneo en nuestro país, no solo porque les permite a nuestras jugadoras sumar puntos para el ranking sino porque además lo hace sin que tengan que hacer grandes gastos de dinero con los viajes a otros países” expresó.

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Raul Costa, presidente Club de Tennis señaló: “Para nosotros es un placer contar, desde el año pasado, con este tipo de torneo. Siempre fue un anhelo poder hacerlo y ciertas situaciones se fueron dando para llegar. Tengo que resaltar en ese sentido, lo aportado por Julia (Riera) y “Mecha” Paz (ex capitana del equipo argentino de la Billie Jean King Cup).

“Para nosotros es muy importante que vengan a jugar, pero sobre todo nos llena de orgullo que se vayan satisfechas por la atención y el cariño recibido y eso son los mensajes que a posteriori nos hacen llegar las jugadoras que participan” comentó.

Para concluir contó que “hemos hecho mejoras en el Club para que realmente todo sea una fiesta y quienes asistan se sientan aún más cómodos que el año pasado” y agradeció a la municipalidad “por el apoyo y el interés mostrado en el Pergamino Open porque eso nos permite que se mantenga y crezca”.

A su turno, Matías Varela, Subsecretario de Deportes, remarcó: “Entendemos desde el Municipio que esta clase de eventos, jerarquiza el deporte de la ciudad y por ello es firme el compromiso de acompañar y apoyar los mismos. Esperemos seguir levantando la vara y si el año próximo podemos tenerlo nuevamente, y otorgando más puntos, aún mejor”.