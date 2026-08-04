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El Teatro San Martín presenta su cronograma de aperturaCon visitas guiadas, espectáculos de artistas locales, elencos municipales y la presentación de Mora Godoy, el Teatro San Martín comenzará una nueva etapa con una semana de actividades abiertas a toda la comunidad.La esperada reapertura del histórico espacio cultural se celebrará con...

04 de agosto de 2026 a las 12:13 p. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 04 de agosto de 2026 a las 12:13 p. m.

El Teatro San Martín presenta su cronograma de apertura

Con visitas guiadas, espectáculos de artistas locales, elencos municipales y la presentación de Mora Godoy, el Teatro San Martín comenzará una nueva etapa con una semana de actividades abiertas a toda la comunidad.

La esperada reapertura del histórico espacio cultural se celebrará con una programación especial que se desarrollará desde el sábado 8 hasta el domingo 16 de agosto. Durante esos días habrá recorridos guiados por el edificio renovado, funciones gratuitas protagonizadas por artistas locales y el gran cierre con la reconocida bailarina Mora Godoy.

Quienes deseen asistir a la presentación de Mora Godoy podrán retirar sus entradas los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto, de 8.30 a 13.30 horas, en la Oficina de Turismo, ubicada en Alsina 405, dentro del predio del Ferrocarril Mitre.

Además de los espectáculos, los vecinos tendrán la oportunidad de conocer las renovadas instalaciones del Teatro San Martín mediante visitas guiadas gratuitas.

Los recorridos se realizarán:

Lunes 10 y martes 11 de agosto, a las 19 horas.

Miércoles 12 y jueves 13 de agosto, a las 20 horas.

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No será necesario realizar una inscripción previa. Los interesados solo deberán acercarse al teatro en el horario previsto para cada visita.

La programación continuará durante el fin de semana con funciones gratuitas que pondrán en escena el talento de artistas y elencos de Pergamino.

El viernes 14 y el sábado 15 de agosto, a las 20.30 horas, se presentará «Paranormales», una comedia dramática escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, con dirección de Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

El domingo 16 de agosto, desde las 17 horas, será el turno de los elencos municipales. Participarán el Coro de Niños y Jóvenes, dirigido por Mariana y Natalia Ramallo; la Banda Municipal, bajo la dirección de Nacho Katz; el Coro de Adultos, dirigido por Diego Morán; el Ballet Municipal de Danza, dirigido por Hernán Zárate; y la Orquesta Infanto Juvenil Municipal «Barrio Kennedy», dirigida por Marial Auil.

Las entradas para las funciones del viernes 14, sábado 15 y domingo 16 podrán retirarse en la boletería del Teatro San Martín desde tres horas antes del inicio de cada espectáculo.