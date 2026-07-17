Avanza en Pergamino la obra que permitirá incorporar un servicio de medicina nuclear único en la ciudad El intendente Javier Martínez recorrió la obra del nuevo sector donde funcionará el equipo PET/CT en el Centro Oncológico Pergamino (COP), una incorporación que permitirá sumar a la ciudad un servicio de medicina nuclear destinado al diagnóstico y seguimiento de pacientes oncológicos. De la visita participaron la secretaria de Salud Érica Peries; la directora de Atención Primaria de la Salud Natalia Barboza; el gerente del Centro Oncológico Pergamino Amílcar Osorio; el director médico Gabriel Bruno; la gerente de Recursos Humanos y Planificación Paola Letzen; y los integrantes de la Fundación Leandra Barros Gabriela Barros y Danilo Tessone.



Durante la recorrida, el intendente destacó la importancia de esta obra para Pergamino, ya que permitirá seguir incorporando tecnología y servicios de alta complejidad en beneficio de los vecinos de la ciudad y de toda la región.



El proyecto contempla la incorporación de un equipo PET/CT, una tecnología de medicina nuclear que actualmente no se encuentra disponible en Pergamino y que resulta fundamental para el diagnóstico, la estadificación y el seguimiento de distintas patologías oncológicas. Su puesta en funcionamiento permitirá que muchos pacientes puedan acceder a este estudio sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Según explicaron las autoridades del COP, el equipamiento principal ya llegó a la institución y, paralelamente, avanza la construcción del nuevo edificio donde será instalado. La obra comprende 372 metros cuadrados, con un sector en planta baja destinado al funcionamiento del servicio y la atención de pacientes, mientras que en la planta alta se ubicarán oficinas administrativas, permitiendo ampliar los espacios destinados a la actividad asistencial.

Asimismo, indicaron que el proyecto demandará alrededor de 12 meses entre la ejecución de la obra, la instalación del equipamiento y las habilitaciones correspondientes, por lo que se estima que el servicio pueda comenzar a funcionar durante los primeros meses del próximo año.