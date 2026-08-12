Inscribirán para el sorteo de lotes en Urquiza
El lunes 17 de agosto se llevará a cabo el evento la Muni en tu pueblo en la Plaza Juan Anchorena de la localidad de Urquiza, en el horario de 13 a 17 horas. En este marco, la Subsecretaría de Tierras y Vivienda realizará la inscripción presencial para el sorteo...
El lunes 17 de agosto se llevará a cabo el evento la Muni en tu pueblo en la Plaza Juan Anchorena de la localidad de Urquiza, en el horario de 13 a 17 horas. En este marco, la Subsecretaría de Tierras y Vivienda realizará la inscripción presencial para el sorteo de lotes (Programa Solares) en dicho pueblo.
Cabe recordar que los lotes están destinados a grupos familiares y ningún integrante del mismo debe ser titular de bienes inmuebles.
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Quienes deseen participar deberán presentarse el día mencionado anteriormente con la siguiente documentación:
. DNI de cada uno de los integrantes del grupo familiar.
. Acta de nacimiento de los hijos
. Acta de Matrimonio o Unión Convivencial.
. Recibo de sueldo, constancia de monotributo, o declaración jurada de ingresos
. Si un integrante del grupo familiar presenta algún tipo de discapacidad deberá adjuntar dicho certificado.