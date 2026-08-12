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Municipalidad de Pergamino

Inscribirán para el sorteo de lotes en Urquiza

El lunes 17 de agosto se llevará a cabo el evento la Muni en tu pueblo en la Plaza Juan Anchorena de la localidad de Urquiza, en el horario de 13 a 17 horas. En este marco, la Subsecretaría de Tierras y Vivienda realizará la inscripción presencial para el sorteo...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 12 de agosto de 2026 a las 11:57 a. m.