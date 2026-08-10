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Comenzó la inscripción para finalizar el secundario online

La Municipalidad de Pergamino informa que del 10 al 14 de agosto se realizará la pre inscripción para finalizar el nivel secundario de manera on line.ADULTOS 2000, es una propuesta de terminalidad educativa a distancia que otorga título de Bachiller con validez nacional. La misma es presentada por la Municipalidad...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·10 de agosto de 2026 a las 01:20 p. m.
Comenzó la inscripción para finalizar el secundario online

La Municipalidad de Pergamino informa que del 10 al 14 de agosto se realizará la pre inscripción para finalizar el nivel secundario de manera on line.

ADULTOS 2000, es una propuesta de terminalidad educativa a distancia que otorga título de Bachiller con validez nacional. La misma es presentada por la Municipalidad de Pergamino a través de la Agencia de Desarrollo Local y la Dirección de Recursos Humanos, en alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que los mayores de 18 años que tengan el primario completo o el secundario incompleto tengan la posibilidad de cumplir este objetivo de manera gratuita y virtual.

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El programa se desarrollará de forma 100% virtual, y con el fin de que la falta de tecnología no sea un obstáculo, el municipio garantiza el acceso a computadoras, conectividad y facilitadores especializados para quienes deseen sumarse al desafío de terminar el nivel secundario.

Los interesados podrán inscribirse en la sede de Clickeados Jorge Newbery (Chacabuco 1100) y Clickeados 12 de Octubre (Florida 2340).
Por consultas, podrán escribir al Whatsapp 2477 530183.

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