Comenzó la inscripción para finalizar el secundario online

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino informa que del 10 al 14 de agosto se realizará la pre inscripción para finalizar el nivel secundario de manera on line.ADULTOS 2000, es una propuesta de terminalidad educativa a distancia que otorga título de Bachiller con validez nacional. La misma es presentada por la Municipalidad...

La Municipalidad de Pergamino informa que del 10 al 14 de agosto se realizará la pre inscripción para finalizar el nivel secundario de manera on line.

ADULTOS 2000, es una propuesta de terminalidad educativa a distancia que otorga título de Bachiller con validez nacional. La misma es presentada por la Municipalidad de Pergamino a través de la Agencia de Desarrollo Local y la Dirección de Recursos Humanos, en alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que los mayores de 18 años que tengan el primario completo o el secundario incompleto tengan la posibilidad de cumplir este objetivo de manera gratuita y virtual.

El programa se desarrollará de forma 100% virtual, y con el fin de que la falta de tecnología no sea un obstáculo, el municipio garantiza el acceso a computadoras, conectividad y facilitadores especializados para quienes deseen sumarse al desafío de terminar el nivel secundario.