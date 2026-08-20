Valentina Carnevale se consagró campeona argentina y va por el Panamericano

Municipalidad de Pergamino

La pergaminense Valentina Carnevale se consagró campeona del Torneo Argentino de Clubes Federados de Pádel junto al equipo cordobés 5ta Proo y logró la clasificación al Panamericano que se disputará en septiembre en República Dominicana.El certamen se desarrolló del 14 al 17 de agosto en la ciudad de Luján de...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 20 de agosto de 2026 a las 11:21 a. m.

La pergaminense Valentina Carnevale se consagró campeona del Torneo Argentino de Clubes Federados de Pádel junto al equipo cordobés 5ta Proo y logró la clasificación al Panamericano que se disputará en septiembre en República Dominicana.

El certamen se desarrolló del 14 al 17 de agosto en la ciudad de Luján de Cuyo, Mendoza, y reunió a siete clubes que compitieron por el título de una de las principales competencias del calendario nacional.

El equipo de Carnevale comenzó su recorrido en la fase de grupos, donde enfrentó a Asjupa, de Salta, e Indoor Mendoza. Luego, en semifinales, superó a Blue Sport Indoor, de San Luis, y en la final derrotó a Premium APA Center, de Buenos Aires, para quedarse con el campeonato argentino y asegurar su lugar en el Panamericano.

La competencia internacional se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en República Dominicana, donde Valentina representará a nuestra ciudad junto al equipo 5ta Proo.