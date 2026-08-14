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Obras de cordón cuneta y asfalto en diferentes barrios de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino continúa ejecutando obras de infraestructura vial en los barrios Acevedo, Jorge Newbery, Villa San José y La Amalia, con trabajos de cordón cuneta y asfalto que buscan mejorar el drenaje pluvial, ordenar el espacio urbano y optimizar la circulación.En materia de cordón cuneta, los trabajos se...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·14 de agosto de 2026 a las 01:05 p. m.
Obras de cordón cuneta y asfalto en diferentes barrios de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino continúa ejecutando obras de infraestructura vial en los barrios Acevedo, Jorge Newbery, Villa San José y La Amalia, con trabajos de cordón cuneta y asfalto que buscan mejorar el drenaje pluvial, ordenar el espacio urbano y optimizar la circulación.

En materia de cordón cuneta, los trabajos se realizan en las siguientes arterias:
Luis Carnevale entre Siria y Sarratea
Coronel Arnold entre Sarratea y Merlino
Giuffrido Magnani entre Chacabuco y Felipe Ibarra
Irlanda entre José Ingenieros y Juana Ibarborou
Juana Ibarborou entre Bv. Paraguay e Irlanda
Fernández Blanco entre entre José Ingenieros y Benito Lynch

En tanto, las tareas de asfalto se desarrollan en:
Chiclana entre Carnevale y Arnolod
Richieri entre Chiclana y Merlino
Carnevale entre Merlino y Sarratea
Carnevale entre Chiclana y Merlino
Ricardo Jhon entre Mendoza y Córdoba
Córdoba entre Ricardo Jhon y El Socorro
Córdoba entre Richieri y Barbazán
Güemes de Irlanda al norte
Guillaume entre Cane y Baldomero Fernández Moreno

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Las intervenciones forman parte del plan de obras que la Municipalidad lleva adelante en distintos sectores de la ciudad para mejorar las condiciones de las calles y avanzar en infraestructura que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

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