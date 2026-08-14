Obras de cordón cuneta y asfalto en diferentes barrios de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino continúa ejecutando obras de infraestructura vial en los barrios Acevedo, Jorge Newbery, Villa San José y La Amalia, con trabajos de cordón cuneta y asfalto que buscan mejorar el drenaje pluvial, ordenar el espacio urbano y optimizar la circulación.

En materia de cordón cuneta, los trabajos se realizan en las siguientes arterias:

Luis Carnevale entre Siria y Sarratea

Coronel Arnold entre Sarratea y Merlino

Giuffrido Magnani entre Chacabuco y Felipe Ibarra

Irlanda entre José Ingenieros y Juana Ibarborou

Juana Ibarborou entre Bv. Paraguay e Irlanda

Fernández Blanco entre entre José Ingenieros y Benito Lynch



En tanto, las tareas de asfalto se desarrollan en:

Chiclana entre Carnevale y Arnolod

Richieri entre Chiclana y Merlino

Carnevale entre Merlino y Sarratea

Carnevale entre Chiclana y Merlino

Ricardo Jhon entre Mendoza y Córdoba

Córdoba entre Ricardo Jhon y El Socorro

Córdoba entre Richieri y Barbazán

Güemes de Irlanda al norte

Guillaume entre Cane y Baldomero Fernández Moreno