Tertulia para adultos mayores: música, humor y encuentro en Bellas Artes
Este domingo 30 de agosto, desde las 14 horas, la Escuela Municipal de Bellas Artes será escenario de una nueva tertulia para adultos mayores, organizada por la Dirección de Tercera Edad.La propuesta invita a compartir una tarde diferente, con música, humor y baile, en un espacio pensado para el encuentro...
Este domingo 30 de agosto, desde las 14 horas, la Escuela Municipal de Bellas Artes será escenario de una nueva tertulia para adultos mayores, organizada por la Dirección de Tercera Edad.
La propuesta invita a compartir una tarde diferente, con música, humor y baile, en un espacio pensado para el encuentro y la participación.
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Durante la jornada se presentará Leo Álvarez, con un show de folclore que también permitirá a quienes quieran sumarse a bailar. Además, la locutora Nora Damianovich ofrecerá un espectáculo de stand up basado en historias y anécdotas para acompañar la tarde con humor.
La actividad será con entrada libre y gratuita. Quienes participen podrán llevar su mate para compartir durante el encuentro.
Desde la Dirección de Tercera Edad destacaron la importancia de generar este tipo de propuestas destinadas a las personas mayores, promoviendo la participación, los vínculos y el disfrute de actividades recreativas.
“Estos espacios son necesarios para que los adultos mayores puedan sociabilizar, encontrarse con otros y contar con actividades que les permitan salir de la rutina. Son lugares de encuentro, disfrute y construcción de vínculos”, señaló la directora de Tercera Edad, Maira Torres.
La invitación está abierta a todos los adultos mayores para compartir una tarde con música, humor y baile en la Escuela Municipal de Bellas Artes.