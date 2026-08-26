Más obras de infraestructura para los barrios de Pergamino
La Municipalidad de Pergamino continúa con nuevas obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, finalizaron los trabajos de pavimentación de calle 25 de Mayo, desde Arturo Jauretche hasta la Ruta Nacional Nº 8, calle Sabino desde General Alvear hasta Doctor Víctor Villegas, en Barrio...
La Municipalidad de Pergamino continúa con nuevas obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, finalizaron los trabajos de pavimentación de calle 25 de Mayo, desde Arturo Jauretche hasta la Ruta Nacional Nº 8, calle Sabino desde General Alvear hasta Doctor Víctor Villegas, en Barrio Cueto, y de calle San Nicolás, desde Arturo Jauretche hasta la Ruta Nacional Nº 8, en Barrio Villa Fernández.
Las obras permiten mejorar las condiciones de circulación y el acceso de los vecinos a sus viviendas y a los distintos servicios, además de favorecer la transitabilidad durante todo el año.
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La pavimentación también facilita el ingreso y la circulación de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia, especialmente durante los días de lluvia.
En paralelo, el Municipio lleva adelante trabajos de cordón cuneta en Barrio Trincavelli. Las tareas se realizan en calle Irlanda, desde José Ingenieros hasta Juana Ibarbourou; Fernández Blanco, desde Irlanda hasta Juana Ibarbourou; y Juana Ibarbourou, desde Irlanda hasta Paraguay.
Los trabajos de cordón cuneta permiten mejorar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia y delimitan la calzada y la vereda, aportando mayor orden al espacio público y mejores condiciones para la circulación.
Además, este tipo de obra constituye una instancia previa para futuras pavimentaciones y forma parte del plan de infraestructura que el Municipio desarrolla en distintos barrios de Pergamino.
De esta manera, se continúa avanzando con obras que buscan mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad.