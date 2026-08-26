Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Más obras de infraestructura para los barrios de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino continúa con nuevas obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, finalizaron los trabajos de pavimentación de calle 25 de Mayo, desde Arturo Jauretche hasta la Ruta Nacional Nº 8, calle Sabino desde General Alvear hasta Doctor Víctor Villegas, en Barrio...

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·26 de agosto de 2026 a las 12:37 p. m.
Más obras de infraestructura para los barrios de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino continúa con nuevas obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, finalizaron los trabajos de pavimentación de calle 25 de Mayo, desde Arturo Jauretche hasta la Ruta Nacional Nº 8, calle Sabino desde General Alvear hasta Doctor Víctor Villegas, en Barrio Cueto, y de calle San Nicolás, desde Arturo Jauretche hasta la Ruta Nacional Nº 8, en Barrio Villa Fernández.

Las obras permiten mejorar las condiciones de circulación y el acceso de los vecinos a sus viviendas y a los distintos servicios, además de favorecer la transitabilidad durante todo el año.

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

Se intensifican los controles de tránsito pesado en calle Mansilla

21/8, 12:46 p. m.
Se intensifican los controles de tránsito pesado en calle Mansilla
2

Valentina Carnevale se consagró campeona argentina y va por el Panamericano

20/8, 11:21 a. m.
Valentina Carnevale se consagró campeona argentina y va por el Panamericano
3

Inscribirán para el sorteo de lotes en Urquiza

12/8, 11:57 a. m.
Inscribirán para el sorteo de lotes en Urquiza
4

FIESTAS SIN RUIDOS: Está prohibida la venta de pirotecnia de estruendo

17/12/2025, 08:20 a. m.
FIESTAS SIN RUIDOS: Está prohibida la venta de pirotecnia de estruendo
5

En la EP N° 4 recordaron a San Martín con un mensaje de unidad y educación

18/8, 12:15 p. m.
En la EP N° 4 recordaron a San Martín con un mensaje de unidad y educación

La pavimentación también facilita el ingreso y la circulación de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia, especialmente durante los días de lluvia.

En paralelo, el Municipio lleva adelante trabajos de cordón cuneta en Barrio Trincavelli. Las tareas se realizan en calle Irlanda, desde José Ingenieros hasta Juana Ibarbourou; Fernández Blanco, desde Irlanda hasta Juana Ibarbourou; y Juana Ibarbourou, desde Irlanda hasta Paraguay.

Publicidad

Los trabajos de cordón cuneta permiten mejorar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia y delimitan la calzada y la vereda, aportando mayor orden al espacio público y mejores condiciones para la circulación.

Seguí leyendo

El Hogar San Camilo de Pergamino se viste de folklore para una gran noche solidaria
Pergamino

El Hogar San Camilo de Pergamino se viste de folklore para una gran noche solidaria

Además, este tipo de obra constituye una instancia previa para futuras pavimentaciones y forma parte del plan de infraestructura que el Municipio desarrolla en distintos barrios de Pergamino.

Publicidad

De esta manera, se continúa avanzando con obras que buscan mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...