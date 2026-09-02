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Llega a Pergamino la Exposición Internacional de Arte Correo

La Galería Crónicas de Arte, a cargo de Graciela De Dios y Sandra Díaz Martín, presenta una nueva edición de su Exposición Internacional de Arte Correo. En esta oportunidad, la propuesta lleva como temática “Costumbres de tu país”, una invitación a recorrer, a través del arte, las tradiciones que forman...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·02 de septiembre de 2026 a las 09:48 a. m.
Llega a Pergamino la Exposición Internacional de Arte Correo

La Galería Crónicas de Arte, a cargo de Graciela De Dios y Sandra Díaz Martín, presenta una nueva edición de su Exposición Internacional de Arte Correo. En esta oportunidad, la propuesta lleva como temática “Costumbres de tu país”, una invitación a recorrer, a través del arte, las tradiciones que forman parte de la identidad de los pueblos y han trascendido el paso del tiempo.

Cada país conserva un valioso patrimonio cultural que se expresa a través de sus festividades, comidas típicas, rituales, juegos, vestimentas y costumbres familiares. Esta muestra propone descubrir esa diversidad desde la mirada de artistas de distintos lugares del mundo.

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La exposición será inaugurada el viernes 4 de septiembre, a las 19 horas, en el SUM del Museo Municipal, ubicado en Alsina 321. Podrá visitarse hasta el domingo 20 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 13 horas; los jueves, viernes y sábados de 16.30 a 20 horas; y los sábados y domingos de 10 a 13 horas.

Las obras, realizadas en pequeño formato de 10 x 15 centímetros, reúnen una amplia variedad de técnicas, entre ellas dibujo, pintura, collage, fotografía y grabado. Participan artistas de diferentes países y también representantes de nuestra ciudad, quienes forman parte de este encuentro cultural.

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La propuesta se desarrolla a través del Arte Correo, una disciplina artística surgida en la década de 1960 que permite el intercambio de obras mediante el correo postal y, en la actualidad, también a través de medios electrónicos. De esta manera, el arte se convierte en un puente capaz de derribar fronteras, acercar culturas y generar nuevos vínculos entre personas de distintos lugares del mundo.

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Cada obra funciona como un pequeño mensaje que viaja llevando consigo historias, tradiciones y diferentes maneras de entender la vida. La muestra estará acompañada por música y proyecciones audiovisuales, ofreciendo al público una experiencia que integrará las artes visuales con otras expresiones culturales.

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Una oportunidad para descubrir, a través de pequeñas obras, las grandes historias y costumbres que forman parte de la identidad de los pueblos.

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