El Municipio propone reducir a 40 km/h la velocidad máxima en las avenidas
La Municipalidad de Pergamino enviará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer en 40 km/h la velocidad máxima de circulación en todas las avenidas de la ciudad, como parte de una política integral de seguridad vial y prevención de siniestros.La iniciativa busca reducir la cantidad y gravedad...
La Municipalidad de Pergamino enviará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer en 40 km/h la velocidad máxima de circulación en todas las avenidas de la ciudad, como parte de una política integral de seguridad vial y prevención de siniestros.
La iniciativa busca reducir la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que una menor velocidad permite aumentar el tiempo de reacción, reducir la distancia de frenado y disminuir las consecuencias ante un eventual impacto.
Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino
Dos fines de semana de música: Comienza el XII Encuentro de Agrupaciones Instrumentales
Más obras de infraestructura para los barrios de Pergamino
FIESTAS SIN RUIDOS: Está prohibida la venta de pirotecnia de estruendo
Tertulia para adultos mayores: música, humor y encuentro en Bellas Artes
Se intensifican los controles de tránsito pesado en calle Mansilla
“Estamos proponiendo establecer este límite de velocidad en todas las avenidas de la ciudad, entendiendo que es una medida que apunta fundamentalmente a cuidar a quienes circulan por nuestras calles”, señaló el subsecretario de Tránsito, Marcos Turrini.
El proyecto será elevado en los próximos días al HCD y la medida comenzará a regir una vez que sea aprobada por el cuerpo legislativo y se termine de colocar la señalización correspondiente.
“La Municipalidad cuenta con competencia como autoridad local de tránsito para regular y ordenar la circulación dentro de su jurisdicción, conforme al marco establecido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y la Ley Provincial N.º 13.927. En particular, el artículo 2° de la Ley 24.449 contempla la posibilidad de establecer exigencias particulares en materia de tránsito urbano cuando existan circunstancias locales que así lo justifiquen, siempre que sean debidamente fundamentadas y señalizadas”, explicó Turrini.