> El Municipio propone reducir a 40 km/h la velocidad máxima en las avenidas

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino enviará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer en 40 km/h la velocidad máxima de circulación en todas las avenidas de la ciudad, como parte de una política integral de seguridad vial y prevención de siniestros.La iniciativa busca reducir la cantidad y gravedad...



La Municipalidad de Pergamino enviará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer en 40 km/h la velocidad máxima de circulación en todas las avenidas de la ciudad, como parte de una política integral de seguridad vial y prevención de siniestros.

La iniciativa busca reducir la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que una menor velocidad permite aumentar el tiempo de reacción, reducir la distancia de frenado y disminuir las consecuencias ante un eventual impacto.

“Estamos proponiendo establecer este límite de velocidad en todas las avenidas de la ciudad, entendiendo que es una medida que apunta fundamentalmente a cuidar a quienes circulan por nuestras calles”, señaló el subsecretario de Tránsito, Marcos Turrini.

El proyecto será elevado en los próximos días al HCD y la medida comenzará a regir una vez que sea aprobada por el cuerpo legislativo y se termine de colocar la señalización correspondiente.