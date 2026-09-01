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El Municipio propone reducir a 40 km/h la velocidad máxima en las avenidas

La Municipalidad de Pergamino enviará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer en 40 km/h la velocidad máxima de circulación en todas las avenidas de la ciudad, como parte de una política integral de seguridad vial y prevención de siniestros.La iniciativa busca reducir la cantidad y gravedad...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·01 de septiembre de 2026 a las 01:30 p. m.
El Municipio propone reducir a 40 km/h la velocidad máxima en las avenidas


La Municipalidad de Pergamino enviará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer en 40 km/h la velocidad máxima de circulación en todas las avenidas de la ciudad, como parte de una política integral de seguridad vial y prevención de siniestros.

La iniciativa busca reducir la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que una menor velocidad permite aumentar el tiempo de reacción, reducir la distancia de frenado y disminuir las consecuencias ante un eventual impacto.

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“Estamos proponiendo establecer este límite de velocidad en todas las avenidas de la ciudad, entendiendo que es una medida que apunta fundamentalmente a cuidar a quienes circulan por nuestras calles”, señaló el subsecretario de Tránsito, Marcos Turrini.

El proyecto será elevado en los próximos días al HCD y la medida comenzará a regir una vez que sea aprobada por el cuerpo legislativo y se termine de colocar la señalización correspondiente.

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“La Municipalidad cuenta con competencia como autoridad local de tránsito para regular y ordenar la circulación dentro de su jurisdicción, conforme al marco establecido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y la Ley Provincial N.º 13.927. En particular, el artículo 2° de la Ley 24.449 contempla la posibilidad de establecer exigencias particulares en materia de tránsito urbano cuando existan circunstancias locales que así lo justifiquen, siempre que sean debidamente fundamentadas y señalizadas”, explicó Turrini.

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