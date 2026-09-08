Boxeo: Anahí Sánchez va por el título latino

Municipalidad de Pergamino

El próximo fin de semana, Pergamino volverá a estar presente en una importante cita del boxeo. La cuádruple campeona mundial Anahí “La Indiecita” Sánchez se enfrentará en Avellaneda a María Ferreyra, con el título latino superligero de la OMB en juego. Será una nueva oportunidad para la boxeadora pergaminense, que...

El próximo fin de semana, Pergamino volverá a estar presente en una importante cita del boxeo. La cuádruple campeona mundial Anahí “La Indiecita” Sánchez se enfrentará en Avellaneda a María Ferreyra, con el título latino superligero de la OMB en juego.

Será una nueva oportunidad para la boxeadora pergaminense, que continúa demostrando su vigencia arriba del ring y buscará sumar una nueva victoria a su destacada carrera profesional. Un triunfo podría acercarla a la posibilidad de volver a protagonizar un combate por un título mundial.

Detrás de esta nueva presentación hay años de trabajo, esfuerzo y constancia. Anahí es una de las grandes referentes del deporte pergaminense y, además de su carrera como boxeadora profesional, comparte toda su experiencia como entrenadora de la Escuela Deportiva de Boxeo Femenino.

El espacio funciona en el Gimnasio Municipal y propone una alternativa para quienes buscan acercarse al deporte, realizar actividad física, encontrar contención y sentirse bien.