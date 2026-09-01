La Escuela Deportiva de cestoball de Pergamino participó de un encuentro en Chacabuco

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Municipalidad de Pergamino

La Escuela Deportiva de cestoball de Pergamino participó el pasado fin de semana de un cuadrangular recreativo en la ciudad de Chacabuco, junto a equipos de Lincoln, Lobos y la localidad anfitriona.El encuentro tuvo como objetivo difundir y dar mayor visibilidad a la disciplina, combinando entrenamientos, partidos y espacios de...

La Escuela Deportiva de cestoball de Pergamino participó el pasado fin de semana de un cuadrangular recreativo en la ciudad de Chacabuco, junto a equipos de Lincoln, Lobos y la localidad anfitriona.

El encuentro tuvo como objetivo difundir y dar mayor visibilidad a la disciplina, combinando entrenamientos, partidos y espacios de intercambio entre los participantes.

Durante la jornada, el equipo pergaminense disputó tres partidos frente a Chacabuco, Lobos y Lincoln. Además, hubo momentos para compartir con los demás deportistas y generar nuevos vínculos a través del deporte.

Desde la Escuela Deportiva de Pergamino realizaron un balance positivo de la experiencia y destacaron la importancia de participar en este tipo de encuentros. “Aprendemos mucho participando en estos certámenes, ya que nos dan experiencia y nos hacen mejorar día a día”, señalaron.

También remarcaron que la propuesta fue mucho más allá de los partidos. “Hubo tiempo para compartir, charlar, divertirse, intercambiar anécdotas y generar nuevos vínculos”, expresaron.

La jornada comenzó con un desayuno de bienvenida y se extendió hasta aproximadamente las 16.30 horas, cuando finalizó el encuentro y la delegación pergaminense emprendió el regreso a la ciudad.