Limpieza y mantenimiento del Arroyo Pergamino

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento en un sector del Arroyo Pergamino, a la altura de las calles Deán Funes y Florencio Sánchez, en Barrio Güemes.Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos...

02 de septiembre de 2026 a las 09:07 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 02 de septiembre de 2026 a las 09:07 a. m.

La Municipalidad de Pergamino lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento en un sector del Arroyo Pergamino, a la altura de las calles Deán Funes y Florencio Sánchez, en Barrio Güemes.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos de agua de la ciudad, con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento y mantener en buenas condiciones el cauce.

La limpieza permite retirar residuos y otros elementos que pueden generar obstrucciones y afectar el normal paso del agua, especialmente ante lluvias intensas.

Estas intervenciones se desarrollan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad y contribuyen a optimizar el funcionamiento del sistema hídrico y reducir el impacto de las precipitaciones.