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Limpieza y mantenimiento del Arroyo Pergamino

La Municipalidad de Pergamino lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento en un sector del Arroyo Pergamino, a la altura de las calles Deán Funes y Florencio Sánchez, en Barrio Güemes.Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·02 de septiembre de 2026 a las 09:07 a. m.
Limpieza y mantenimiento del Arroyo Pergamino

La Municipalidad de Pergamino lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento en un sector del Arroyo Pergamino, a la altura de las calles Deán Funes y Florencio Sánchez, en Barrio Güemes.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos de agua de la ciudad, con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento y mantener en buenas condiciones el cauce.

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La limpieza permite retirar residuos y otros elementos que pueden generar obstrucciones y afectar el normal paso del agua, especialmente ante lluvias intensas.

Estas intervenciones se desarrollan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad y contribuyen a optimizar el funcionamiento del sistema hídrico y reducir el impacto de las precipitaciones.

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Es fundamental el compromiso de los vecinos para mantener limpio el arroyo y evitar arrojar residuos. Cuidar estos espacios es una responsabilidad compartida que ayuda a prevenir obstrucciones y construir una ciudad más limpia.

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