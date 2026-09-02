Limpieza y mantenimiento del Arroyo Pergamino
La Municipalidad de Pergamino lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento en un sector del Arroyo Pergamino, a la altura de las calles Deán Funes y Florencio Sánchez, en Barrio Güemes.Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos...
La Municipalidad de Pergamino lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento en un sector del Arroyo Pergamino, a la altura de las calles Deán Funes y Florencio Sánchez, en Barrio Güemes.
Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos de agua de la ciudad, con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento y mantener en buenas condiciones el cauce.
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La limpieza permite retirar residuos y otros elementos que pueden generar obstrucciones y afectar el normal paso del agua, especialmente ante lluvias intensas.
Estas intervenciones se desarrollan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad y contribuyen a optimizar el funcionamiento del sistema hídrico y reducir el impacto de las precipitaciones.
Es fundamental el compromiso de los vecinos para mantener limpio el arroyo y evitar arrojar residuos. Cuidar estos espacios es una responsabilidad compartida que ayuda a prevenir obstrucciones y construir una ciudad más limpia.