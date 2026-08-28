Portal Ciudadano ya cuenta con más de 29000 usuarios activos

Municipalidad de Pergamino

El proceso de digitalización de los servicios municipales continúa creciendo en Pergamino. El Portal Ciudadano, una de las principales herramientas desarrolladas para facilitar el acceso a trámites y servicios, ya cuenta con 29.245 usuarios registrados. A esta plataforma se suma ahora un nuevo micrositio de educación vial destinado principalmente a...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 28 de agosto de 2026 a las 10:13 a. m.

El proceso de digitalización de los servicios municipales continúa creciendo en Pergamino. El Portal Ciudadano, una de las principales herramientas desarrolladas para facilitar el acceso a trámites y servicios, ya cuenta con 29.245 usuarios registrados. A esta plataforma se suma ahora un nuevo micrositio de educación vial destinado principalmente a quienes tramitan su primera licencia de conducir.

El Portal Ciudadano permite realizar trámites, pagos y consultas de manera online, desde cualquier dispositivo y durante las 24 horas. La plataforma concentra diferentes servicios municipales en un mismo lugar y ofrece a cada usuario un entorno personalizado, en el que puede seleccionar las funciones que utiliza con mayor frecuencia.

Entre las gestiones disponibles se encuentran la Evaluación Médica Deportiva Obligatoria (EMDO), el pago de tasas municipales mediante medios electrónicos, la consulta y gestión de deudas en Mis Vehículos y la solicitud de turnos para distintos servicios, como licencias de conducir, Tribunal de Faltas y atención primaria de salud en los CAPS. También permite iniciar habilitaciones online y realizar otras gestiones vinculadas con la administración municipal.

El registro es gratuito y se realiza de manera completamente digital a través de https://aplicativos.pergamino.gob.ar/portalciudadano. Para crear una cuenta se solicitan datos personales, DNI, CUIT o CUIL, correo electrónico y celular. El correo registrado funciona además como domicilio electrónico oficial para recibir notificaciones municipales con validez legal.

El uso del Portal Ciudadano también contempla beneficios para los contribuyentes, con bonificaciones fiscales por adhesión al sistema. El descuento puede alcanzar el 10% en las tasas municipales por buen cumplimiento y uso del portal, y llegar hasta el 20% al combinar esta modalidad con la adhesión a la boleta por correo electrónico y el débito automático.

Micrositio de educación vial para quienes tramitan la primera licencia

Como parte de este proceso de modernización, la Municipalidad presentó un micrositio específico de educación vial para quienes realizan el trámite de su primera licencia de conducir.

La plataforma está disponible en https://primeralicencia.pergamino.gob.ar/ y reúne material de estudio, recursos audiovisuales, prácticas de examen y un agente de inteligencia artificial que permite realizar consultas sobre tránsito.

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El contenido está organizado en distintos formatos para facilitar el acceso y el aprendizaje: módulos de lectura, audios en formato podcast y videos. Allí se abordan señales de tránsito, normativa, seguridad vial y buenas prácticas de conducción, junto con contenidos específicos de Pergamino, como el sistema de estacionamiento y los colores de los cordones.

Uno de los principales recursos del micrositio es Mino, un agente de inteligencia artificial que permite realizar preguntas en lenguaje coloquial y obtener respuestas a partir de la información disponible en la plataforma. De esta manera, ante una duda vinculada con el tránsito, el usuario puede realizar una consulta y recibir una respuesta inmediata.

El micrositio también cuenta con un módulo de práctica de exámenes con una base de más de 300 preguntas. Los usuarios pueden generar evaluaciones aleatorias, responderlas y recibir una corrección que señala las respuestas incorrectas, lo que permite reforzar los contenidos antes de presentarse a rendir.

Además, ya están habilitados los turnos para las charlas presenciales de educación vial que forman parte del proceso para obtener la primera licencia. El micrositio complementa estas capacitaciones y permite acceder al material de estudio antes de los encuentros, entre una charla y otra o posteriormente.

Desde la Secretaría de Gobierno destacaron que la educación vial es fundamental para quienes comienzan a conducir y que el micrositio permite complementar las charlas presenciales con una herramienta de consulta disponible de manera permanente.

La propuesta no está pensada únicamente para quienes necesitan prepararse para obtener su primera licencia. Los contenidos también pueden ser utilizados por cualquier conductor que quiera consultar una norma, repasar las señales de tránsito o despejar dudas sobre situaciones cotidianas de la circulación.