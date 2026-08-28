San Pedro: El Sindicato de Empleados de Comercio abrió la inscripción a los talleres culturales 2026

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La Casa de la Cultura “Fabián Miranda” ofrece propuestas artísticas, formativas y recreativas para distintas edades, con beneficios especiales para afiliados.

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de la ciudad de San Pedro abrió las inscripciones para los talleres culturales 2026 de la Casa de la Cultura “Fabián Miranda”. La propuesta incluye actividades artísticas, musicales, recreativas y formativas destinadas a diferentes edades y con beneficios especiales para los afiliados.

Talleres culturales 2026 del Sindicato de Empleados de Comercio La nueva programación contempla una amplia variedad de alternativas para quienes quieran acercarse a distintas disciplinas. Entre las propuestas se encuentran Yoga Integral, que se dicta lunes, miércoles y viernes de 14 a 15; y Yoga en Silla, los lunes y miércoles de 15 a 16, ambas a cargo de Sol Kurlat.

También se ofrece Literatura Creativa, los lunes de 16 a 17:30, con Analía Roldán; Piano para infancias, de 17:30 a 18, y Piano para adultos, de 18 a 19, ambos coordinados por Anabela Prado.

Para quienes quieran iniciarse en la música, hay Guitarra para principiantes, los lunes de 20 a 21, y otro taller de guitarra los miércoles de 17:30 a 18:30, a cargo de Juan Andrés Jurado. El mismo docente también está al frente del espacio de Música Nacional y Popular, los viernes de 17:30 a 19.

Propuestas artísticas y recreativas para distintas edades La agenda cultural también incluye Danzas Folklóricas, los martes y viernes de 17 a 18:30, bajo la coordinación de Emmanuel Ramírez. La actividad se desarrolla en Pellegrini 472.

Otra de las opciones es Teatro para adolescentes, que se dicta los miércoles de 19 a 20:30 y está a cargo de Grisel Ambrogi. El inicio de esta propuesta está previsto para el miércoles 2 de septiembre.

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La programación se completa con Ajedrez, los jueves de 17:30 a 19, con Javier Mosteiro, también en Pellegrini 472; Ilustración, los jueves de 20:10 a 22, a cargo de Zaque Bracco; y Recorte de Cascos, los jueves de 19 a 20:30, coordinado por Cristian Gonzalez.

Además, los viernes se desarrolla Canto Colectivo, de 19:15 a 20:30, con Mateo Tardío, como otra alternativa dentro de la propuesta musical de la institución.

Cómo inscribirse a los talleres de la Casa de la Cultura Desde el SEC destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de formación, encuentro y participación comunitaria, acercando actividades culturales y recreativas a vecinos de distintas edades.

La Casa de la Cultura SEC “Fabián Miranda” funciona en Mitre 455, en la ciudad de San Pedro. Allí se concentra la propuesta de talleres impulsada por el Sindicato de Empleados de Comercio.