La Municipalidad ofrecerá un show gratuito de El Indio Rojas por los 131 años de Pergamino

Municipalidad de Pergamino

La ciudad de Pergamino celebrará un nuevo aniversario de su declaración como ciudad con un espectáculo gratuito de Lucio “El Indio” Rojas, previsto para el domingo 11 de octubre. La cita es en Parque Belgrano, desde la tarde, con artistas invitados que actuarán en la previa al gran show, habrá...



La ciudad de Pergamino celebrará un nuevo aniversario de su declaración como ciudad con un espectáculo gratuito de Lucio “El Indio” Rojas, previsto para el domingo 11 de octubre. La cita es en Parque Belgrano, desde la tarde, con artistas invitados que actuarán en la previa al gran show, habrá gastronomía y muchas sorpresas.

La propuesta busca reunir a vecinos de Pergamino y localidades cercanas mediante un evento accesible, sin necesidad de viajar a grandes capitales.

“Queremos invitarlos a todos a participar de la celebración de los 131 años de la ciudad de Pergamino, allá cuando se declaró ciudad en el año 1895, un 23 de octubre. Llegamos a esta fecha tan importante para la ciudad y nos tiene muy contentos, porque siempre este tipo de espectáculos no solamente congrega a los vecinos de nuestra ciudad y del Partido, sino también a mucha gente que viene de ciudades vecinas, que tal vez no tienen la posibilidad de viajar a las grandes capitales donde ocurren estos eventos”, señaló el subsecretario de Cultura Diego Morello.

Y agregó: “Lucio, El Indio Rojas, es un número familiar, tiene un gran público que lo sigue. Lo mismo pasó en el mes de enero cuando vino Destino San Javier. Estos espectáculos, que son libres, gratuitos para todos los vecinos, siempre nos dejan con una sensación de disfrute para todos ellos y nos pone muy contentos celebrar la ciudad, celebrar un nuevo aniversario con un espectáculo para para todos”

Lugar y horario

El recital se realizará en el Parque Belgrano, elegido por su ubicación céntrica, su infraestructura y su capacidad para recibir a más de 20.000 personas, como ocurrió con actividades anteriores. El programa comenzará aproximadamente entre las 15 y las 16 horas y se extenderá hasta las 22 o 23 horas. En los próximos días se informarán más detalles sobre el evento, como accesos, planos y puntos de evacuación.

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Propuestas complementarias

Por su parte, Axel Toledo, del área de Cultura, explicó: “Tal como fue en enero con Destino San Javier, vamos a contar con un patio gastronómico. Estamos trabajando con los gastronómicos, con la convocatoria y además, como es un fin de semana largo, el área de Turismo está armando un fin de semana completo de actividades para que los pergaminenses puedan quedarse a disfrutar el fin de semana acá en Pergamino y para fomentar el turismo de la ciudad”