23º Media Maratón de la Merced: deporte, familia y una propuesta solidaria

Municipalidad de Pergamino

Este domingo se realizará la 23º edición de la Media Maratón de la Merced, una de las competencias tradicionales del calendario deportivo de Pergamino, que volverá a reunir a corredores de la ciudad, de distintas localidades de la zona y también participantes de otros puntos del país y del exterior....

Este domingo se realizará la 23º edición de la Media Maratón de la Merced, una de las competencias tradicionales del calendario deportivo de Pergamino, que volverá a reunir a corredores de la ciudad, de distintas localidades de la zona y también participantes de otros puntos del país y del exterior.

La propuesta, organizada por la Asociación Atlética Pergamino con el acompañamiento de la Municipalidad, contará con las distancias de 21, 10 y 3 kilómetros, además de una expo y distintas actividades que acompañarán la jornada.

Este año, además, la carrera integrativa de 3 kilómetros tendrá un objetivo solidario y será a beneficio de la Asociación Civil Santa Clara de Asís. La propuesta busca que pueda participar toda la comunidad, independientemente de la experiencia deportiva. “En la carrera de integración de los 3 kilómetros, este año vamos a estar a beneficio del Colegio Santa Clara de Asís. Es una linda propuesta para acompañar y sumarse a esta carrera”, señaló Matías Varela, subsecretario de Deportes.

Por su parte, Marcelo Schierloh, presidente de la Asociación Atlética Pergamino, señaló: “Es la principal carrera de nuestro calendario y ya estamos a poquitas horas de una gran fiesta para nosotros. Tenemos mucha gente de afuera, de la zona y también algunos extranjeros que vienen a correr por primera vez”

Desde la comunidad educativa de Santa Clara de Asís destacaron el trabajo conjunto que vienen realizando docentes, familias y miembros de la Asociación Civil para participar de la organización.

“Hay un montón de docentes que trabajan a la par de los papás y de la comisión para poder organizar y participar en este tipo de eventos”, explicó Silvina Melgín, directora del Colegio Santa Clara de Asís.

En tanto, María Carranza, integrante de la Comisión de la Asociación Civil Santa Clara de Asís, invitó a la comunidad a participar de la propuesta: “La carrera de integración es eso: poder compartir un momento en familia y en comunidad. Se puede correr, caminar, estar con los niños y disfrutar de la jornada”.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para las distintas distancias continúan abiertas. En particular, quienes quieran participar de la carrera integrativa de 3 kilómetros podrán hacerlo hasta el domingo y la largada está prevista para las 9 horas.

“Las inscripciones todavía están abiertas, así que los esperamos el domingo a las 9 de la mañana para correr, caminar y compartir con los niños y con la familia”, agregó Carranza.

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Para conocer las modalidades de inscripción y acceder al formulario online, las personas interesadas pueden consultar el Instagram de Atletas Pergamino, donde se encuentra disponible el enlace correspondiente.

Una jornada para toda la comunidad

Además de las competencias, el evento contará con una propuesta para disfrutar durante todo el fin de semana, con paseo gastronómico, artesanos y distintos stands. También habrá música con DJ durante el sábado y el domingo, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Grupo Sendero, alrededor de las 17 horas.

“También tenemos una feria gastronómica, paseo de artesanos y algunas propuestas nuevas que vamos a incorporar este año”, adelantó Schierloh.