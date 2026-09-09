La Municipalidad prepara un stand interactivo para la Expo Rural, con eje en la producción de Pergamino

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Municipalidad de Pergamino

El municipio será nuevamente parte de la Expo Rural de Pergamino con una propuesta renovada, que este año tendrá como eje los tres sectores que forman parte de la identidad productiva de la ciudad: agro, metalúrgica y textil. Una ciudad que aprendió a producir, a transformar y a innovar, porque...

El municipio será nuevamente parte de la Expo Rural de Pergamino con una propuesta renovada, que este año tendrá como eje los tres sectores que forman parte de la identidad productiva de la ciudad: agro, metalúrgica y textil. Una ciudad que aprendió a producir, a transformar y a innovar, porque el pasado nos cuenta de dónde venimos, el presente muestra todo lo que somos capaces de hacer y el futuro todo lo que todavía podemos crear.

El stand municipal funcionará de jueves a domingo, de 11 a 18 horas, y contará con actividades interactivas para todas las edades, propuestas audiovisuales y la participación de distintas áreas del municipio.

“Es una muestra característica y emblemática para la ciudad y el Partido de Pergamino. Una vez más la Municipalidad acompaña con su stand, al que los chicos le ponen muchísimo esfuerzo, ingenio, inteligencia y actualidad”, señaló el secretario de Gobierno Karim Dib, quien invitó a los pergaminenses a recorrer la propuesta municipal dentro de la Expo.

En esta edición, el stand buscará mostrar, a través de un recorrido interactivo, el crecimiento y el potencial productivo de Pergamino. La propuesta fue desarrollada mediante un trabajo conjunto entre distintas áreas municipales.



“Este año apuntamos a generar un contraste productivo. Todo lo que suceda en este espacio va a estar relacionado con los tres rubros que hacen a la idiosincrasia productiva de la ciudad: el sector metalúrgico, el agro y el textil”, explicó Eugenio Petinari, director de Empleo y Emprendedurismo.

La propuesta fue pensada para que puedan participar niños, jóvenes y adultos, con diferentes estaciones y actividades que permitirán conocer aspectos de la producción local y, además, llevarse obsequios y premios.



“Desde la parte escenográfica y el soporte audiovisual buscamos demostrar el crecimiento productivo de Pergamino en estos tres pilares fundamentales. Habrá un recorrido interactivo para todas las edades, desde los más chicos hasta los adultos mayores”, explicó Pablo Puricelli, coordinador de los Museos del Partido de Pergamino.

La propuesta también tendrá articulaciones particulares. Dentro del sector metalúrgico se incorporará una actividad vinculada al cuidado responsable de las mascotas, mientras que otras áreas municipales tendrán sus propias intervenciones.

La presencia municipal se extenderá más allá de la carpa principal. Habrá un stand de Salud, con participación de la Subsecretaría de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui y la Fundación Dr. Julio Maiztegui, donde los presentes podrán recibir la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina.

Además, en el ingreso a la muestra funcionará una posta de Seguridad, donde se exhibirá parte de los drones y la tecnología utilizada por el municipio para la prevención y el cuidado de los ciudadanos. Se presentarán herramientas vinculadas tanto a la zona rural como urbana. Entre ellas, el programa de Tranqueras Geolocalizadas y Ojos en Alerta Rural.

También habrá propuestas de la Dirección de la Mujer y actividades del Parque de Educación Vial, especialmente pensadas para los chicos, con juegos didácticos y distintas sorpresas.

“Vamos con varias propuestas para mostrar las herramientas que tenemos tanto para la zona rural como para la urbana. Queremos que la gente conozca estos programas y también que los chicos puedan disfrutar de las actividades de Educación Vial”, destacó el secretario de Seguridad Ignacio Doddi.

El stand en la Expo

EL AGRO: DONDE TODO COMIENZA

En Pergamino, el campo es parte de nuestra identidad. Y también lo es la búsqueda de conocimiento para hacerlo cada vez mejor. Desde 1912, la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino acompaña el desarrollo productivo de nuestra región, investigando sobre cultivos, suelos y nuevas formas de producir.

Ayer, con experiencia y trabajo. Hoy, con agricultura de precisión, sensores y drones.

La tierra sigue siendo el punto de partida. La tecnología nos ayuda a conocerla y cuidarla mejor.

Actividades:

Jueves 10, viernes 11, sábado 11 y domingo 13 a las 11.30 horas: Taller “La tierra más fértil del mundo”

Viernes 11 a las 15 horas: Taller de espantapájaros

Sábado 12 y domingo 13 de 14.30 a 16 horas: Taller de espantapájaros

EL METAL: CUANDO EL CAMPO ENCONTRÓ SUS HERRAMIENTAS

Un campo que produce también necesita herramientas. Y Pergamino desarrolló una fuerte industria metalúrgica y metalmecánica, estrechamente vinculada al mundo agropecuario. Desde los antiguos talleres y herrerías hasta la fabricación de maquinaria y tecnología aplicada al campo, el metal se convirtió en otra forma de transformar una necesidad en una solución. Antes, con el oficio y las manos. Hoy, con nuevas tecnologías.

En este sector, los visitantes podrán dejar su marca, elegir el nombre del perro o el gato y grabar su propia chapita.

Actividades:

Jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de 13 a 18 horas: Grabado de chapitas para tu mascota

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TEXTIL: UNA CIUDAD QUE SE VISTIÓ DE INDUSTRIA

Hubo otra industria que dejó una huella muy particular en Pergamino: la confección.

Durante décadas, nuestra ciudad fue reconocida por su industria textil y, especialmente, por la producción de prendas de jean. Talleres, fábricas, máquinas y miles de trabajadores hicieron de la indumentaria parte de nuestra identidad productiva.

Una historia que comenzó con el oficio y las manos y que hoy continúa con nuevas tecnologías. De la máquina de coser a la máquina de bordado.

Actividades:

Jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de 13 a 18 horas: Elegí tu gorra, bordala y llevate un pedacito de Pergamino con vos.