El Programa de Salud Escolar recorre las escuelas del Partido de Pergamino

Municipalidad de Pergamino

En el marco del Programa Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Salud, la Dirección General de Cultura y Educación y los municipios, en el día de ayer el equipo de la Secretaría de Salud estuvo presente en la Escuela de Educación Primaria Nº 21, ubicada en...



En el marco del Programa Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Salud, la Dirección General de Cultura y Educación y los municipios, en el día de ayer el equipo de la Secretaría de Salud estuvo presente en la Escuela de Educación Primaria Nº 21, ubicada en Paraje Castro.

El programa tiene como objetivo central garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, promoviendo un acceso equitativo mediante jornadas de atención integral directamente en los establecimientos educativos. La estrategia, implementada por el Equipo de Salud del Municipio de Pergamino, busca detectar precozmente problemáticas de desarrollo, actualizar los esquemas de vacunación obligatoria y fomentar hábitos de vida saludables desde la infancia temprana.

El cronograma de acción municipal prevé llevarlo adelante en escuelas rurales del Partido.

Puntos clave del operativo en las escuelas:

Controles Integrales: Los equipos interdisciplinarios realizan evaluaciones clínicas generales (control de peso, talla y signos vitales), revisiones odontológicas y exámenes de agudeza visual.

Vacunación al Día: Se revisan las libretas sanitarias y se aplican las dosis pendientes del Calendario Nacional de Vacunación para asegurar la inmunización comunitaria.

Seguimiento y Articulación: Al finalizar el circuito, las familias reciben una certificación con el estado de salud del estudiante. En caso de detectarse alguna patología, se coordina de inmediato la derivación con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para su correspondiente tratamiento y seguimiento continuo.

Cronograma

17/09: Escuela de Educación Primaria Nº 26 “Domingo Faustino Sarmiento” Paraje Manatiales; Jardín de Infantes Rural Nº 9

30/09: Escuela de Educación Primaria Nº27 “Francisco Urrutia”; Escuela de Educación Primaria N º34 “José Lorenzo Moreno” Paraje Buena Vista; Jardín de Infantes Rural Nº 7

15/10: Escuela de Educación Primaria Nº 44 “Magdalena Ortiz Basualdo Bacú”; Jardín de Infantes Rural Nº 5

22/10: Escuela de Educación Primaria Nº 49 “San Francisco Del Monte” Maguirre; Jardín de Infantes Rural Nº 1

29/10: Escuela de Educación Primaria Nº 56 “Vicente López y Planes” Ayerza; Jardín de Infantes Rural Nº 3