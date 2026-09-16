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Rumbo a Mar del Plata: se definieron los clasificados de Cultura en la Etapa Regional

Tras intensas jornadas de competencia en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, la delegación local de Pergamino cerró una destacada participación en las distintas disciplinas culturales. Diversos artistas de categorías Juveniles, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad (PCD) demostraron su talento y lograron su pase a la gran Final...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·16 de septiembre de 2026 a las 11:33 a. m.
Rumbo a Mar del Plata: se definieron los clasificados de Cultura en la Etapa Regional


Tras intensas jornadas de competencia en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, la delegación local de Pergamino cerró una destacada participación en las distintas disciplinas culturales. Diversos artistas de categorías Juveniles, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad (PCD) demostraron su talento y lograron su pase a la gran Final Provincial en Mar del Plata.

A continuación, el detalle completo de los clasificados y los podios obtenidos:

Clasificados a la Final Provincial en Mar del Plata (1º Puesto)
Danza Teatro (PCD): Felipe Jesús Cantelmi, Georgina Mariano Marino, María Cecilia Lere y Alexis Troncoso.
Narración Oral: Ariel Gallego.
Rock: Juan Octavio Gigena Capriotti, Matías Fartado Lomelino, Juan Ignacio Moreyra Labuntes y Santino Polidoro Lere.
Danza Tango (Adultos Mayores): Raquel Gabino y Antonio Franco.
Danza Folklore (Adultos Mayores): Pedro Marlo y María Delia Pujol.
Danza Folklore (Sub 18): Lautaro Betine Illusi y Delfina Bamonde.
Pintura (Sub 18): Elizabeth Belén.
Freestyle (Sub 18): Máximo Leguizamón.

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Resultados y Podios en la Etapa Regional

Segundos Puestos (2º Puesto)
Teatro (Juveniles): Vicente José Villata, Valentina Giadevito, Luz Victoria Stamaiz, Magdalena Guillaumet Ricotti y Lautaro Guillaumet Ricotti.
Cumbia: Martina Morresi, Alejandro Chemez, Jazmín Cejas y Francesco Tempran.
Danza Folklore (Sub 15): Narela Ussino Conti y Santino Caputa.
Malambo (Sub 18): Milagros Coronel.
Pintura (PCD): Patricio Giuliano.
Objeto Artístico (PCD): Alan Rion.

Terceros Puestos (3º Puesto)
Danza Folklore (PCD): María Acuña y Daniel Fernández.
Malambo (Sub 15): Antonio Lobo.
Pintura (Sub 15): Mercedes Chamas.
Dibujo (Sub 18): Isabella Desimone.
Objeto Tridimensional (Adultos Mayores): Carlos Jesús.
Mural (Juveniles): Maia Codecido y Florencia Pereyra.

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La Municipalidad de Pergamino felicita a todos los participantes por representar a la ciudad con tanto esfuerzo y talento, y les desea el mayor de los éxitos a la gran delegación que viajará a Mar del Plata.

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