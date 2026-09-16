San Nicolás: Con Milagros Schneider, la Selección Argentina de handball debuta hoy en los Juegos Suramericanos

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San Nicolás

La nicoleña Milagros Schneider integra el plantel de La Garra que este miércoles debuta ante Colombia en Santa Fe y busca una plaza para Lima 2027.

La Selección Argentina femenina de handball comenzará este miércoles su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Mariano Muñoz debutará desde las 19:30 ante Colombia, con la presencia de la nicoleña Milagros Schneider, surgida del Club Belgrano de San Nicolás.

Milagros Schneider, presente en el plantel argentino Schneider, actualmente jugadora de Sedalo, forma parte de las 14 convocadas para representar al país en la competencia. La lateral nicoleña vuelve a vestir la camiseta argentina luego de haber integrado este año el seleccionado que disputó el Mundial Junior en China.

La jugadora surgida en el Club Belgrano ingresó a la convocatoria de los Juegos Suramericanos en reemplazo de Helena Molina, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

De esta manera, Schneider quedó incluida en el plantel definitivo y estará a disposición del cuerpo técnico para el debut frente a Colombia, previsto para esta noche en el Estadio Invencible de la ciudad de Santa Fe.

Argentina afrontará cinco partidos en cinco días La competencia tendrá un exigente calendario para el seleccionado argentino, que disputará cinco encuentros consecutivos en apenas cinco días. Todos los partidos están programados para las 19:30 y se desarrollarán en el Estadio Invencible.

Luego del estreno frente a Colombia, Argentina se medirá el jueves 17 con Chile. El viernes 18 será el turno de Uruguay, mientras que el sábado 19 enfrentará a Perú. Finalmente, el domingo 20 cerrará esta etapa del torneo ante Paraguay.

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El handball femenino se disputará bajo el sistema de todos contra todos, con un único grupo conformado por seis seleccionados. Cada equipo jugará cinco encuentros y sumará puntos para determinar su posición final en la tabla.

Los Juegos Suramericanos entregan plazas para Lima 2027 Además de la disputa por las medallas, el torneo tendrá un incentivo adicional para los seleccionados participantes: otorgará dos plazas directas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 a los dos equipos mejor ubicados que todavía no estén clasificados.

Argentina aún no tiene asegurada su participación en la próxima cita panamericana, por lo que deberá finalizar entre los dos primeros lugares para obtener el boleto directo. El tercer seleccionado mejor ubicado que no cuente con clasificación previa tendrá la posibilidad de acceder a un repechaje.