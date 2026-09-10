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La exención de tasas para jubilados, pensionados y personas con discapacidad se renovará automáticamente

La Municipalidad de Pergamino implementó un nuevo sistema para la renovación de la exención de tasas municipales destinada a jubilados, pensionados y personas con discapacidad. A partir de ahora, quienes ya cuentan con el beneficio no deberán realizar ningún trámite anual para mantenerlo. La medida busca simplificar el acceso a...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·10 de septiembre de 2026 a las 12:00 p. m.
La exención de tasas para jubilados, pensionados y personas con discapacidad se renovará automáticamente

La Municipalidad de Pergamino implementó un nuevo sistema para la renovación de la exención de tasas municipales destinada a jubilados, pensionados y personas con discapacidad. A partir de ahora, quienes ya cuentan con el beneficio no deberán realizar ningún trámite anual para mantenerlo.

La medida busca simplificar el acceso a este beneficio y evitar que las personas tengan que concurrir todos los años a las oficinas municipales, realizar filas o presentar nuevamente documentación.

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“Históricamente, el trámite de exención de tasas municipales se hacía de manera presencial y anual, lo que implicaba largas filas, demoras, horas de espera y presentar documentación para acreditar el derecho. A partir de ahora, eso se terminó”, explicó la directora de Rentas, Brenda Pistolesi.

Según detalló, a partir de convenios de intercambio de información con otros organismos públicos, el Municipio implementó la renovación de oficio. De esta manera, quienes ya tienen el beneficio lo tramitan una sola vez y, a partir de allí, la renovación se realizará automáticamente año tras año.
“Este cambio nos enorgullece porque es darles una solución a las personas más vulnerables de nuestra ciudad”, destacó Pistolesi.

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¿Cómo solicitar el beneficio por primera vez?
Las personas que todavía no cuentan con la exención y cumplen con los requisitos para acceder pueden iniciar el trámite de dos maneras:

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  • De forma presencial: en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, donde recibirán asesoramiento (Dorrego 654)

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  • De manera online: a través de la página web de la Municipalidad, desde una computadora o celular y sin necesidad de concurrir personalmente.

    • Una vez realizado el trámite inicial y otorgado el beneficio, no será necesario volver a gestionarlo cada año, ya que la renovación se realizará de manera automática.

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