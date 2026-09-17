Primavera en el Parque Belgrano: Música, feria estudiantil y talento local

Municipalidad de Pergamino

La Dirección de Juventud prepara una jornada para celebrar el Día de la Primavera con espectáculos de folclore y cumbia, artistas locales, feria estudiantil, sorteos y distintas propuestas para los jóvenes. La actividad será el 20 de septiembre de 13 a 18 horas. El Parque Belgrano será nuevamente escenario del...



La Dirección de Juventud prepara una jornada para celebrar el Día de la Primavera con espectáculos de folclore y cumbia, artistas locales, feria estudiantil, sorteos y distintas propuestas para los jóvenes. La actividad será el 20 de septiembre de 13 a 18 horas.

El Parque Belgrano será nuevamente escenario del festejo por el Día de la Primavera. La propuesta organizada por la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Pergamino se desarrollará el próximo domingo desde las 13 horas y contará con música en vivo, una feria estudiantil y distintas actividades pensadas para que los jóvenes puedan disfrutar de una jornada al aire libre.

El escenario y el sonido estarán ubicados en el sector del parque frente a Avenida de Mayo.

La jornada tendrá dos bloques musicales. Por un lado, habrá una propuesta de folclore protagonizada por jóvenes artistas locales que están dando sus primeros pasos en la música. Cada uno tendrá la posibilidad de subir al escenario y compartir parte de su repertorio con familiares, amigos y el público.

“Queremos que los chicos que recién empiezan también tengan su espacio. Que puedan mostrar su talento, que los acompañen sus familias y amigos, y que todos podamos conocer lo que están haciendo los artistas jóvenes de nuestra ciudad”, explicó Gabriel “Chino” Pereyra, director de Juventud.

El segundo bloque estará dedicado a la cumbia y contará con la presentación de artistas con llegada entre el público joven, entre ellos Madeleine.

Además de la música, durante la jornada funcionará una feria estudiantil con la participación de estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas secundarias de Pergamino. Habrá stands, glitter, propuestas de decoración, sorteos y premios.

“Estamos preparando todo con mucho entusiasmo. Son alrededor de 30 voluntarios que vienen trabajando en la decoración y en cada detalle para que los jóvenes tengan un lugar para encontrarse y disfrutar”, señaló Pereyra.

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El último show está previsto para alrededor de las 17 horas y la actividad finalizará durante la tarde, antes del anochecer.

Una celebración que continúa

La Dirección de Juventud también preparó alternativas para los días siguientes. En caso de que las condiciones climáticas impidan realizar el festejo en el Parque Belgrano, la actividad será reprogramada para el sábado.

Además, el domingo y el lunes habrá propuestas más pequeñas en el Galpón de la Juventud, destinadas a generar un espacio de encuentro para los jóvenes.