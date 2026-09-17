El Barrio Procrear suma una obra clave: comenzó la pavimentación de 26 cuadras

Municipalidad de Pergamino

La obra comenzó esta semana y forma parte de un plan de infraestructura que acompaña el crecimiento de la zona sur de la ciudad. La primera etapa contempla 26 cuadras y una segunda etapa está prevista para 2027. El Barrio Procrear comenzó esta semana una nueva etapa en su proceso...



La obra comenzó esta semana y forma parte de un plan de infraestructura que acompaña el crecimiento de la zona sur de la ciudad. La primera etapa contempla 26 cuadras y una segunda etapa está prevista para 2027.

El Barrio Procrear comenzó esta semana una nueva etapa en su proceso de consolidación urbana con el inicio de la pavimentación de sus calles. La primera etapa de la obra contempla un total de 26 cuadras, mientras que para 2027 está prevista una segunda instancia que permitirá continuar avanzando con la infraestructura vial del sector.

El intendente Javier Martínez recorrió el inicio de los trabajos y destacó la importancia de poder concretar una obra que había sido planteada junto a los vecinos durante distintos encuentros realizados meses atrás.

“Hace un tiempo nos reunimos con los vecinos del Procrear y asumimos el compromiso de avanzar con la pavimentación. Hoy estamos viendo cómo ese compromiso empieza a hacerse realidad. Es una alegría poder cumplir con lo que habíamos conversado y seguir acompañando el crecimiento de este barrio”, señaló Martínez.

El Procrear es uno de los sectores que más ha crecido en la zona sur de Pergamino durante los últimos años. El desarrollo habitacional fue acompañado por distintas intervenciones municipales orientadas a mejorar la infraestructura y los servicios del barrio. Entre ellas se encuentran la construcción y puesta en valor de la plaza, la incorporación de juegos, la instalación de iluminación LED, la contenerización y la construcción de un Centro de Atención Primario de la Salud (CAPS), además de trabajos de mantenimiento y mejoramiento de calles y cordón cuneta.

En este contexto, la pavimentación representa un nuevo paso en la consolidación del barrio y permitirá mejorar la circulación, la transitabilidad y las condiciones de accesibilidad para quienes viven y transitan diariamente por el sector.

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Más iluminación para una zona que sigue creciendo

Durante la recorrida, Martínez también hizo referencia a otra intervención que se concretó en este sector de la ciudad: la colocación de luminarias LED sobre Barrancas del Paraná, una de las arterias más transitadas por los vecinos de la zona.

La renovación de la iluminación forma parte del proceso de modernización del alumbrado público que el Municipio viene desarrollando en distintos puntos de Pergamino, incorporando tecnología LED para mejorar la calidad de iluminación y optimizar el consumo energético.

“Barrancas del Paraná es una calle muy utilizada por los vecinos de toda esta zona y era importante también mejorar su iluminación. Son obras que quizás parecen pequeñas si se las mira de manera aislada, pero que tienen mucho impacto en la vida cotidiana”, sostuvo el Intendente.