Peña, música y festejo: dos propuestas para los adultos mayores
La Dirección de Tercera Edad de la Municipalidad de Pergamino anunció dos actividades destinadas a los adultos mayores para las próximas semanas: una peña folclórica y de tango, y el tradicional almuerzo para celebrar el Día del Jubilado. La primera propuesta será el 25 de septiembre a las 18 horas...
La Dirección de Tercera Edad de la Municipalidad de Pergamino anunció dos actividades destinadas a los adultos mayores para las próximas semanas: una peña folclórica y de tango, y el tradicional almuerzo para celebrar el Día del Jubilado.
La primera propuesta será el 25 de septiembre a las 18 horas en Bellas Artes, donde se realizará una peña de folclore y tango con entrada libre y gratuita. Desde el área municipal invitaron a los adultos mayores y a la comunidad en general a participar de esta jornada de música y encuentro.
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En tanto, el 4 de octubre, en el Club Centenario, se llevará a cabo el festejo por el Día del Jubilado, que se conmemora cada 20 de septiembre. Como ocurre cada año, la propuesta será un almuerzo destinado a los adultos mayores, con una jornada que combinará gastronomía, música, sorteos y regalos.
El encuentro contará con shows en vivo de Los Iracundos y Ezequiel Amaya, además de distintos sorteos. Entre los premios se destacan dos viajes y otros obsequios para los participantes.
“Hay muchas expectativas porque todos los años se realiza este festejo y los jubilados esperan con entusiasmo poder compartir este día. Este año, además, vamos a contar con Los Iracundos y Ezequiel Amaya, muchos sorteos, dos viajes y regalos”, señaló la directora de Tercera Edad, Maira Torres.
La funcionaria destacó también que ya se comenzó a trabajar junto a los centros de jubilados y talleres de adultos mayores para organizar la participación en el almuerzo.
Los cupos son limitados y el único requisito para participar es ser mayor de 60 años. Las personas interesadas pueden inscribirse acercándose a la Dirección de Tercera Edad (Ramón Raimundo y Mendoza) o a través de los Centros de Jubilados.
También podrán comunicarse por WhatsApp al 2477 603589 para solicitar información e inscribirse. Las tarjetas serán entregadas previamente y serán necesarias para participar de los sorteos durante el almuerzo.
Desde la Dirección de Tercera Edad invitaron a los adultos mayores a sumarse a ambas propuestas y disfrutar de espacios de encuentro, música y celebración.