Nuevos sentidos de circulación en distintas calles de Pergamino

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Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 10215/26, se establecieron nuevos sentidos de circulación en distintos tramos de calles de la ciudad. ¿Cómo quedan los sentidos de circulación? José Reinaudi: entre Silverio Vázquez y José Hernández, tendrá sentido único de circulación de este a oeste....

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30 de septiembre de 2026 a las 11:59 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 30 de septiembre de 2026 a las 11:59 a. m.

La Municipalidad de Pergamino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 10215/26, se establecieron nuevos sentidos de circulación en distintos tramos de calles de la ciudad.

¿Cómo quedan los sentidos de circulación?

José Reinaudi: entre Silverio Vázquez y José Hernández, tendrá sentido único de circulación de este a oeste.

Vergara Campos: entre Scalabrini Ortiz y Giménez Colodrero, tendrá sentido único de circulación de este a oeste.

Marino Coralini: entre Comandante Espora y Sebastián Elcano, tendrá sentido único de circulación de norte a sur.

Alberdi: entre Sebastián Elcano y Comandante Espora, tendrá sentido único de circulación de sur a norte.

Coronel Arnold: en la cuadra comprendida entre Paso y Matheu, tendrá excepcionalmente doble sentido de circulación.

Moisés Lebensohn: entre Martín Fierro y Goyita Salas, tendrá sentido único de circulación de este a oeste.