Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Nuevos sentidos de circulación en distintas calles de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 10215/26, se establecieron nuevos sentidos de circulación en distintos tramos de calles de la ciudad. ¿Cómo quedan los sentidos de circulación? José Reinaudi: entre Silverio Vázquez y José Hernández, tendrá sentido único de circulación de este a oeste....

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·30 de septiembre de 2026 a las 11:59 a. m.
Nuevos sentidos de circulación en distintas calles de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 10215/26, se establecieron nuevos sentidos de circulación en distintos tramos de calles de la ciudad.

¿Cómo quedan los sentidos de circulación?

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

El Intendente recorrió la planta de Good Park en Pergamino

23/9, 11:55 a. m.
El Intendente recorrió la planta de Good Park en Pergamino
2

“La Muni en tu Barrio” presenta su edición primavera y llega al Barrio Belgrano

23/9, 01:52 p. m.
“La Muni en tu Barrio” presenta su edición primavera y llega al Barrio Belgrano
3

La Municipalidad ofrecerá un show gratuito de El Indio Rojas por los 131 años de Pergamino

18/9, 10:19 a. m.
La Municipalidad ofrecerá un show gratuito de El Indio Rojas por los 131 años de Pergamino
4

Cultura de Pergamino y Fundación OSDE firmaron un convenio para impulsar actividades culturales

23/9, 09:09 a. m.
Cultura de Pergamino y Fundación OSDE firmaron un convenio para impulsar actividades culturales
5

Los elencos municipales brillaron en el Teatro San Martín

18/8, 09:24 a. m.
Los elencos municipales brillaron en el Teatro San Martín

José Reinaudi: entre Silverio Vázquez y José Hernández, tendrá sentido único de circulación de este a oeste.

Vergara Campos: entre Scalabrini Ortiz y Giménez Colodrero, tendrá sentido único de circulación de este a oeste.

Publicidad

Marino Coralini: entre Comandante Espora y Sebastián Elcano, tendrá sentido único de circulación de norte a sur.

Alberdi: entre Sebastián Elcano y Comandante Espora, tendrá sentido único de circulación de sur a norte.

Publicidad

Coronel Arnold: en la cuadra comprendida entre Paso y Matheu, tendrá excepcionalmente doble sentido de circulación.

Moisés Lebensohn: entre Martín Fierro y Goyita Salas, tendrá sentido único de circulación de este a oeste.

Publicidad

Se solicita a los conductores circular con precaución y prestar especial atención a la señalización dispuesta en estos sectores.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...