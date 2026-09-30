Nuevos sentidos de circulación en distintas calles de Pergamino
La Municipalidad de Pergamino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 10215/26, se establecieron nuevos sentidos de circulación en distintos tramos de calles de la ciudad. ¿Cómo quedan los sentidos de circulación? José Reinaudi: entre Silverio Vázquez y José Hernández, tendrá sentido único de circulación de este a oeste....
La Municipalidad de Pergamino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 10215/26, se establecieron nuevos sentidos de circulación en distintos tramos de calles de la ciudad.
¿Cómo quedan los sentidos de circulación?
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José Reinaudi: entre Silverio Vázquez y José Hernández, tendrá sentido único de circulación de este a oeste.
Vergara Campos: entre Scalabrini Ortiz y Giménez Colodrero, tendrá sentido único de circulación de este a oeste.
Marino Coralini: entre Comandante Espora y Sebastián Elcano, tendrá sentido único de circulación de norte a sur.
Alberdi: entre Sebastián Elcano y Comandante Espora, tendrá sentido único de circulación de sur a norte.
Coronel Arnold: en la cuadra comprendida entre Paso y Matheu, tendrá excepcionalmente doble sentido de circulación.
Moisés Lebensohn: entre Martín Fierro y Goyita Salas, tendrá sentido único de circulación de este a oeste.
Se solicita a los conductores circular con precaución y prestar especial atención a la señalización dispuesta en estos sectores.