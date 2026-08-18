Los elencos municipales brillaron en el Teatro San Martín

Municipalidad de Pergamino

Este domingo 16 de agosto, el renovado Teatro San Martín fue escenario de una jornada a pura música, canto y danza, con la primera presentación de los Elencos Municipales, que reunió a más de 400 personas.Con entrada libre y gratuita, vecinos y familias disfrutaron de un espectáculo que permitió conocer...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 18 de agosto de 2026 a las 09:24 a. m.

Este domingo 16 de agosto, el renovado Teatro San Martín fue escenario de una jornada a pura música, canto y danza, con la primera presentación de los Elencos Municipales, que reunió a más de 400 personas.

Con entrada libre y gratuita, vecinos y familias disfrutaron de un espectáculo que permitió conocer el trabajo que durante todo el año realizan los distintos elencos municipales.

Participaron el Coro Polifónico Municipal, dirigido por Diego Morán; el Coro Municipal de Niños y Jóvenes, bajo la dirección de Mariana y Natalia Ramallo; la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy, dirigida por María Auil; la Banda Municipal, dirigida por Nacho Katzs; y el Ballet Municipal, bajo la dirección de Hernán Zárate.

Cada presentación fue el resultado de meses de ensayo y preparación. Sobre el escenario, los artistas locales compartieron con el público el fruto de ese trabajo y demostraron el talento que caracteriza a cada una de estas propuestas.

La respuesta del público acompañó una tarde especial para la cultura local, en la que el renovado Teatro San Martín volvió a abrir sus puertas como espacio de encuentro y como escenario para los artistas de la ciudad.