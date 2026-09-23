El Intendente recorrió la planta de Good Park en Pergamino

Municipalidad de Pergamino

En la mañana de ayer el intendente del Partido de Pergamino Javier Martínez, junto al secretario de Gobierno Karim Dib, recorrió las instalaciones de Good Park, ubicado en Ruta 32 Km 65, y dialogó con los responsables de este espacio dedicado al alquiler de naves logísticas e industriales. Los funcionarios...

En la mañana de ayer el intendente del Partido de Pergamino Javier Martínez, junto al secretario de Gobierno Karim Dib, recorrió las instalaciones de Good Park, ubicado en Ruta 32 Km 65, y dialogó con los responsables de este espacio dedicado al alquiler de naves logísticas e industriales.

Los funcionarios fueron recibidos por Fabricio Olivares gerente general y Luciano Marina, encargado del predio.

Good Park es una empresa que acompaña a sus clientes en sus etapas de desarrollo -expansión, consolidación o ajuste, entendiendo que las necesidades operativas cambian. Por eso ofrecen soluciones flexibles y eficientes que se adaptan a cada momento del negocio.

Sus Centros Multi-Clientes cuentan con módulos de depósitos y oficinas operativamente independientes que comparten servicios y gastos comunes, permitiendo maximizar recursos, reducir costos y mejorar la eficiencia diaria. Esta modalidad potencia sinergias entre compañías, favorece la colaboración y asegura un funcionamiento ordenado y sostenible.

El predio cuenta con módulos de oficina, espacios flexibles listos para operar; naves e infraestructura de alto rendimiento; depósitos logísticos, espacios para operaciones ágiles y de alta eficiencia; seguridad 24/7, protección continua todo el año.

El Intendente destacó las instalaciones y alentó a las nuevas industrias que quieran radicarse en nuestro distrito ofreciendo la exención del 100% en tasas municipales por un período de hasta siete años. Se trata de una medida que busca consolidar a Pergamino como un destino competitivo para el desarrollo empresarial.

“Hace ya un tiempo tuvimos la iniciativa de generar una ordenanza de promoción industrial y que apunta a generar condiciones favorables para la radicación de empresas, fortaleciendo el perfil productivo de la ciudad y promoviendo nuevas oportunidades laborales para los vecinos”, indicó.

Good Park se encuentra ubicado estratégicamente en el triángulo agrario: Pergamino – Rosario – Venado Tuerto.

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Durante la recorrida, Olivares detalló: “Good Park ha adquirido la totalidad de la planta, la ha reacondicionado a nuevo, y hemos hecho modulaciones para que empresas logísticas o distintas industrias puedan hacer pie acá, contar con los servicios, trabajar en un entorno cerrado con vigilancia las 24 horas, y lo principal es que acompañamos a esas empresas que quizás inician con 3.000 metros cuadrados para que puedan expandirse en un lugar sin tener que mudarse, ya que la planta tiene 18.000 metros cubiertos”