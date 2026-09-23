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Cultura de Pergamino y Fundación OSDE firmaron un convenio para impulsar actividades culturales

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino y la Fundación OSDE firmaron en el día de ayer un convenio marco de cooperación que permitirá profundizar el trabajo conjunto y desarrollar nuevas propuestas culturales y de formación abiertas a la comunidad. El acuerdo busca consolidar una articulación que ambas...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·23 de septiembre de 2026 a las 09:09 a. m.
Cultura de Pergamino y Fundación OSDE firmaron un convenio para impulsar actividades culturales

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino y la Fundación OSDE firmaron en el día de ayer un convenio marco de cooperación que permitirá profundizar el trabajo conjunto y desarrollar nuevas propuestas culturales y de formación abiertas a la comunidad.

El acuerdo busca consolidar una articulación que ambas instituciones ya vienen llevando adelante y que permitió concretar distintas actividades vinculadas con muestras, encuentros y propuestas relacionadas con la cultura.

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Durante la firma, el subsecretario de Cultura Diego Morello, destacó la importancia de continuar generando vínculos con instituciones y empresas de la ciudad.
“Para nosotros es muy importante continuar con esta articulación que estamos haciendo con diferentes instituciones. Con Fundación OSDE venimos trabajando desde hace un tiempo y este convenio permite dejar por escrito todo lo que ya venimos haciendo, con muestras, escritores y distintas propuestas vinculadas a la cultura”, señaló.

Morello también remarcó el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado: “Podemos concretar proyectos muchas veces mucho más grandes al ser más los actores que están involucrados en cada cosa que encaramos”.

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Por su parte, el gerente regional de OSDE Región Buenos Aires Norte Carlos Sabatini, señaló que para Fundación OSDE “es un placer poder articular lo público y lo privado y acercarnos a la comunidad”.

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La Fundación OSDE desarrolla actividades en distintas ciudades del país y cuenta con presencia en Pergamino desde hace varios años. En ese marco, el convenio permitirá continuar sumando propuestas en conjunto con la Subsecretaría de Cultura.

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Una charla sobre inteligencia artificial
Como parte de esta agenda de actividades, Fundación OSDE realizará la charla “La IA ya está aquí: ¿Cómo usarla para ser más innovadores y productivos?”, a cargo de Martina Rua, periodista y divulgadora especializada en innovación y productividad y columnista de La Nación.

El encuentro abordará los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial, el impacto de las nuevas tecnologías, el futuro del trabajo y las nuevas formas de liderazgo en un entorno hiperconectado.

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La actividad será el jueves 15 de octubre a las 19.30 horas, en el Auditorio Fundación OSDE, ubicado en 9 de Julio 702.
La participación es gratuita y los interesados podrán inscribirse en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1g0QbgNedvUCcN8QgPNzLlG_3XlLMTnREpJBpA37U6Bg/edit

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