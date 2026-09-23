> Cultura de Pergamino y Fundación OSDE firmaron un convenio para impulsar actividades culturales

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La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino y la Fundación OSDE firmaron en el día de ayer un convenio marco de cooperación que permitirá profundizar el trabajo conjunto y desarrollar nuevas propuestas culturales y de formación abiertas a la comunidad. El acuerdo busca consolidar una articulación que ambas...

23 de septiembre de 2026 a las 09:09 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 23 de septiembre de 2026 a las 09:09 a. m.

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino y la Fundación OSDE firmaron en el día de ayer un convenio marco de cooperación que permitirá profundizar el trabajo conjunto y desarrollar nuevas propuestas culturales y de formación abiertas a la comunidad.

El acuerdo busca consolidar una articulación que ambas instituciones ya vienen llevando adelante y que permitió concretar distintas actividades vinculadas con muestras, encuentros y propuestas relacionadas con la cultura.

Durante la firma, el subsecretario de Cultura Diego Morello, destacó la importancia de continuar generando vínculos con instituciones y empresas de la ciudad.

“Para nosotros es muy importante continuar con esta articulación que estamos haciendo con diferentes instituciones. Con Fundación OSDE venimos trabajando desde hace un tiempo y este convenio permite dejar por escrito todo lo que ya venimos haciendo, con muestras, escritores y distintas propuestas vinculadas a la cultura”, señaló.

Morello también remarcó el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado: “Podemos concretar proyectos muchas veces mucho más grandes al ser más los actores que están involucrados en cada cosa que encaramos”.

Por su parte, el gerente regional de OSDE Región Buenos Aires Norte Carlos Sabatini, señaló que para Fundación OSDE “es un placer poder articular lo público y lo privado y acercarnos a la comunidad”.

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La Fundación OSDE desarrolla actividades en distintas ciudades del país y cuenta con presencia en Pergamino desde hace varios años. En ese marco, el convenio permitirá continuar sumando propuestas en conjunto con la Subsecretaría de Cultura.

Una charla sobre inteligencia artificial

Como parte de esta agenda de actividades, Fundación OSDE realizará la charla “La IA ya está aquí: ¿Cómo usarla para ser más innovadores y productivos?”, a cargo de Martina Rua, periodista y divulgadora especializada en innovación y productividad y columnista de La Nación.

El encuentro abordará los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial, el impacto de las nuevas tecnologías, el futuro del trabajo y las nuevas formas de liderazgo en un entorno hiperconectado.