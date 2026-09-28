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Nuevo sentido de circulación en calles del barrio Procrear

La Municipalidad de Pergamino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 10215/26, se implementó un nuevo sentido de circulación en las calles Marino Corallini y Alberdi, en el barrio Procrear, en el tramo comprendido entre Comandante Espora y Sebastián El Cano. ¿Cómo quedan los sentidos de circulación? Marino Corallini:...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·28 de septiembre de 2026 a las 08:32 a. m.
Nuevo sentido de circulación en calles del barrio Procrear

La Municipalidad de Pergamino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 10215/26, se implementó un nuevo sentido de circulación en las calles Marino Corallini y Alberdi, en el barrio Procrear, en el tramo comprendido entre Comandante Espora y Sebastián El Cano.

¿Cómo quedan los sentidos de circulación?

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Marino Corallini: entre Comandante Espora y Sebastián El Cano, tendrá sentido norte-sur.

Alberdi: entre Sebastián El Cano y Comandante Espora, tendrá sentido sur-norte.

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Se solicita a los conductores circular con precaución y prestar atención a la nueva señalización dispuesta en la zona.

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