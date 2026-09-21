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Corte de agua programado por mantenimiento en zona sur

La Municipalidad de Pergamino informa que mañana, 22 de septiembre, se realizará un corte programado del servicio de agua debido a tareas de mantenimiento de la cañería de bajada del tanque de agua del plan piloto de agua sur. La interrupción del suministro afectará a los barrios Malvinas, Santa Julia,...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·21 de septiembre de 2026 a las 10:27 a. m.
Corte de agua programado por mantenimiento en zona sur

La Municipalidad de Pergamino informa que mañana, 22 de septiembre, se realizará un corte programado del servicio de agua debido a tareas de mantenimiento de la cañería de bajada del tanque de agua del plan piloto de agua sur.

La interrupción del suministro afectará a los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Cueto, Centenario y Belgrano, entre las 8.30 y las 14 horas.

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Desde la Dirección de Obras Sanitarias solicitan a los vecinos tomar las previsiones necesarias y hacer un uso responsable del agua hasta tanto finalicen los trabajos y se normalice el servicio.

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