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Municipalidad de Pergamino

Corte de agua programado por mantenimiento en zona sur

La Municipalidad de Pergamino informa que mañana, 22 de septiembre, se realizará un corte programado del servicio de agua debido a tareas de mantenimiento de la cañería de bajada del tanque de agua del plan piloto de agua sur. La interrupción del suministro afectará a los barrios Malvinas, Santa Julia,...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 21 de septiembre de 2026 a las 10:27 a. m.