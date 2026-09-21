Corte de agua programado por mantenimiento en zona sur
La Municipalidad de Pergamino informa que mañana, 22 de septiembre, se realizará un corte programado del servicio de agua debido a tareas de mantenimiento de la cañería de bajada del tanque de agua del plan piloto de agua sur. La interrupción del suministro afectará a los barrios Malvinas, Santa Julia,...
La Municipalidad de Pergamino informa que mañana, 22 de septiembre, se realizará un corte programado del servicio de agua debido a tareas de mantenimiento de la cañería de bajada del tanque de agua del plan piloto de agua sur.
La interrupción del suministro afectará a los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Cueto, Centenario y Belgrano, entre las 8.30 y las 14 horas.
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