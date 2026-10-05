La Primaria del Colegio San Pablo se suma a la separación de residuos

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Municipalidad de Pergamino

La comunidad educativa de la Primaria del Colegio San Pablo se incorporó a la propuesta de separación de residuos que impulsa la Municipalidad de Pergamino, a través de Actuá en Verde, el programa de la Dirección de Gestión Ambiental. En este marco, los alumnos de 3º grado participaron de una...

La comunidad educativa de la Primaria del Colegio San Pablo se incorporó a la propuesta de separación de residuos que impulsa la Municipalidad de Pergamino, a través de Actuá en Verde, el programa de la Dirección de Gestión Ambiental.

En este marco, los alumnos de 3º grado participaron de una jornada en la que aprendieron a reconocer los distintos tipos de residuos y a identificar qué destino corresponde a cada uno. La actividad permitió acercar herramientas simples y concretas para incorporar la separación como parte de los hábitos cotidianos.

A partir de esta iniciativa, la institución comenzó a implementar la separación de residuos en sus espacios, involucrando a toda la comunidad educativa y promoviendo una práctica que también puede trasladarse a los hogares.

Durante la jornada, desde Actuá en Verde destacaron el rol de los chicos como multiplicadores de estos hábitos, ya que los conocimientos incorporados en la escuela pueden llegar a las familias y generar nuevas acciones en la vida cotidiana.