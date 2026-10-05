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Moverse para sentir, bailar y liberar

La Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia presenta un nuevo Taller de Danza y Expresión para mujeres. La propuesta es gratuita, se dictará los días miércoles a las 14 horas en la Escuela Municipal de Bellas Artes (Alsina y Moreno), a partir del 14 de octubre, y...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·05 de octubre de 2026 a las 11:57 a. m.
Moverse para sentir, bailar y liberar

La Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia presenta un nuevo Taller de Danza y Expresión para mujeres. La propuesta es gratuita, se dictará los días miércoles a las 14 horas en la Escuela Municipal de Bellas Artes (Alsina y Moreno), a partir del 14 de octubre, y estará a cargo de la profesora Antonela Malonni.

“Pensamos esta iniciativa como una invitación a habitar un espacio propio enfocado en la reconexión corporal, la liberación del estrés y el bienestar emocional. A través del movimiento libre y guiado, las participantes podrán explorar la expresión artística e integral en un ambiente de contención y acompañamiento. El objetivo es moverse para sentir, bailar y liberar”, expresó Florencia Vaño Abba, titular del área organizadora.

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Se trata de un espacio de danza y emociones pensado especialmente para las mujeres de la comunidad, para el cual no se requieren conocimientos previos de danza ni de expresión corporal.

Las inscripciones ya están abiertas, los cupos son limitados y las interesadas deben inscribirse previamente enviando un mensaje de WhatsApp al 2477-685012.

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