Municipalidad de Pergamino

La Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia presenta un nuevo Taller de Danza y Expresión para mujeres. La propuesta es gratuita, se dictará los días miércoles a las 14 horas en la Escuela Municipal de Bellas Artes (Alsina y Moreno), a partir del 14 de octubre, y...

La Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia presenta un nuevo Taller de Danza y Expresión para mujeres. La propuesta es gratuita, se dictará los días miércoles a las 14 horas en la Escuela Municipal de Bellas Artes (Alsina y Moreno), a partir del 14 de octubre, y estará a cargo de la profesora Antonela Malonni.

“Pensamos esta iniciativa como una invitación a habitar un espacio propio enfocado en la reconexión corporal, la liberación del estrés y el bienestar emocional. A través del movimiento libre y guiado, las participantes podrán explorar la expresión artística e integral en un ambiente de contención y acompañamiento. El objetivo es moverse para sentir, bailar y liberar”, expresó Florencia Vaño Abba, titular del área organizadora.

Se trata de un espacio de danza y emociones pensado especialmente para las mujeres de la comunidad, para el cual no se requieren conocimientos previos de danza ni de expresión corporal.