Pergamino se prepara para una nueva edición de la Carrera Rosa

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Municipalidad de Pergamino

Pergamino volverá a teñirse de rosa el domingo 1° de noviembre con una nueva edición de la Carrera Rosa, una propuesta que combina deporte, concientización y solidaridad y que busca acompañar el trabajo que realiza Corazones en Acción junto a pacientes oncológicas. La presentación contó con la participación del subsecretario...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 02 de octubre de 2026 a las 01:24 p. m.

Pergamino volverá a teñirse de rosa el domingo 1° de noviembre con una nueva edición de la Carrera Rosa, una propuesta que combina deporte, concientización y solidaridad y que busca acompañar el trabajo que realiza Corazones en Acción junto a pacientes oncológicas.

La presentación contó con la participación del subsecretario de Deportes, Matías Varela; Marcelo Schierloh, de la Asociación Atlética Pergamino; y Rita Brescia, referente y organizadora de la iniciativa.

La carrera tendrá su largada a las 9 horas desde el sector del Sport Club, en Parque Belgrano, y contará con dos distancias: una prueba competitiva de 10 kilómetros y un circuito participativo de 3 kilómetros, pensado también para quienes quieran caminar y sumarse a la propuesta.

La entrega de kits comenzará el sábado 31 de octubre, de 17 a 22 horas, y continuará el domingo de 7 a 8.30 horas. Para la distancia de 10 kilómetros será necesario presentar certificado médico o examen habilitante y completar el deslinde de responsabilidad. En el circuito de 3 kilómetros, los participantes deberán completar el deslinde correspondiente.

El recorrido de los 10 kilómetros será similar al de la edición anterior y atravesará distintos sectores de la ciudad, con regreso al punto de partida. Durante la competencia habrá cuatro puestos de hidratación.

Una propuesta que suma deporte y solidaridad

La Carrera Rosa tiene además un fuerte componente solidario. Desde hace ocho años, Corazones en Acción desarrolla distintas acciones para acompañar a personas que atraviesan tratamientos oncológicos, entre ellas la confección y entrega de pelucas de cabello natural para niñas y mujeres.

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“No es solamente vestirnos de rosa. Es tomar conciencia, apoyar la causa y acompañar a cada una de las pacientes oncológicas que hoy están en tratamiento, a las que estuvieron, a las que ya no están y a sus familias”, señaló Rita Brescia.

La iniciativa también busca colaborar con el Banco de Pelucas Solidarias, que confecciona y entrega gratuitamente pelucas a mujeres y niñas de Pergamino y la región que atraviesan tratamientos oncológicos.

Durante la presentación, Brescia destacó que la propuesta se sostiene sobre tres ejes: prevención, concientización y acompañamiento al paciente oncológico.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Matías Varela, destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones de la ciudad.

“Es una política del intendente trabajar con instituciones intermedias, porque son las que después nos permiten darle resultados a la sociedad. Esta es una causa que merece nuestro acompañamiento”, expresó.