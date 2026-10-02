Estación Vagón: una nueva propuesta gastronómica llega a Parque España

Municipalidad de Pergamino

Hoy a la mañana, el intendente Javier Martínez recorrió el espacio junto al secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, y a Ramiro Damiano, responsable del emprendimiento que comenzará a funcionar próximamente. Estación Vagón ofrecerá una propuesta tipo resto bar, con menú a la carta de lunes a viernes desde las...

Hoy a la mañana, el intendente Javier Martínez recorrió el espacio junto al secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, y a Ramiro Damiano, responsable del emprendimiento que comenzará a funcionar próximamente.

Estación Vagón ofrecerá una propuesta tipo resto bar, con menú a la carta de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, con distintas opciones gastronómicas durante el día. Los fines de semana se sumarán carnes a la estaca, mientras que el espacio exterior contará además con una propuesta de coctelería.

El lugar conserva el espíritu ferroviario que caracteriza al sector. En su interior pueden apreciarse estructuras originales del vagón y distintos espacios que fueron restaurados para recuperar su identidad y adaptarlos a la nueva propuesta.

Además, su ubicación permite disfrutar de un entorno verde y abierto, especialmente atractivo durante la primavera y el verano, con un sector exterior pensado para compartir y disfrutar del espacio.

Durante la recorrida, Martínez destacó el trabajo realizado para recuperar y poner en valor el lugar y les deseó éxitos a los responsables del nuevo emprendimiento.

“Es una propuesta novedosa, única y muy original para Pergamino. Seguramente va a convertirse en un nuevo atractivo para nuestra ciudad, tanto para los pergaminenses como para quienes nos visitan de otras ciudades”, señaló el Intendente.

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En ese sentido, destacó que la puesta en funcionamiento del vagón también permitirá generar nuevas fuentes de trabajo, a partir de una propuesta que tendrá una amplia franja horaria, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.