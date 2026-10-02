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Estación Vagón: una nueva propuesta gastronómica llega a Parque España

Hoy a la mañana, el intendente Javier Martínez recorrió el espacio junto al secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, y a Ramiro Damiano, responsable del emprendimiento que comenzará a funcionar próximamente. Estación Vagón ofrecerá una propuesta tipo resto bar, con menú a la carta de lunes a viernes desde las...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·02 de octubre de 2026 a las 03:34 p. m.
Estación Vagón: una nueva propuesta gastronómica llega a Parque España

Hoy a la mañana, el intendente Javier Martínez recorrió el espacio junto al secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, y a Ramiro Damiano, responsable del emprendimiento que comenzará a funcionar próximamente.

Estación Vagón ofrecerá una propuesta tipo resto bar, con menú a la carta de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, con distintas opciones gastronómicas durante el día. Los fines de semana se sumarán carnes a la estaca, mientras que el espacio exterior contará además con una propuesta de coctelería.

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El lugar conserva el espíritu ferroviario que caracteriza al sector. En su interior pueden apreciarse estructuras originales del vagón y distintos espacios que fueron restaurados para recuperar su identidad y adaptarlos a la nueva propuesta.

Además, su ubicación permite disfrutar de un entorno verde y abierto, especialmente atractivo durante la primavera y el verano, con un sector exterior pensado para compartir y disfrutar del espacio.

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Durante la recorrida, Martínez destacó el trabajo realizado para recuperar y poner en valor el lugar y les deseó éxitos a los responsables del nuevo emprendimiento.
“Es una propuesta novedosa, única y muy original para Pergamino. Seguramente va a convertirse en un nuevo atractivo para nuestra ciudad, tanto para los pergaminenses como para quienes nos visitan de otras ciudades”, señaló el Intendente.

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En ese sentido, destacó que la puesta en funcionamiento del vagón también permitirá generar nuevas fuentes de trabajo, a partir de una propuesta que tendrá una amplia franja horaria, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

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Por su parte, Damiano invitó a la comunidad a conocer el nuevo espacio y adelantó que la inauguración está prevista para mediados de octubre, dando inicio a una nueva etapa para este histórico vagón ubicado en Parque España.

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