Feria Potenciate: Se suspende la jornada de hoy y se adelanta el horario para el domingo
La Municipalidad de Pergamino informa que por cuestiones climáticas los organizadores de la Feria Potenciate decidieron suspender dicho evento previsto para el día de hoy. Asimismo, informaron que la edición de mañana se realizará con normalidad, con la característica de que se adelantará al mediodía. Habrá un patio gastronómico para...
La Municipalidad de Pergamino informa que por cuestiones climáticas los organizadores de la Feria Potenciate decidieron suspender dicho evento previsto para el día de hoy.
Asimismo, informaron que la edición de mañana se realizará con normalidad, con la característica de que se adelantará al mediodía.
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Habrá un patio gastronómico para que mas familias puedan disfrutar.
En tanto a los números artísticos aseguraron que estará presente el Grupo Sendero y La Honky Tonk.