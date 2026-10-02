> Más de 1.000 jóvenes participaron de la primera Expo Educativa y Expo Empresa

Municipalidad de Pergamino

Más de 1.000 jóvenes participaron de la primera edición conjunta de la Expo Educativa y Expo Empresa, que se llevó adelante el miércoles 30 de septiembre en el Centro Cultural Bellas Artes de Pergamino. La jornada reunió propuestas de universidades, institutos de educación superior y centros de formación, junto con...

Más de 1.000 jóvenes participaron de la primera edición conjunta de la Expo Educativa y Expo Empresa, que se llevó adelante el miércoles 30 de septiembre en el Centro Cultural Bellas Artes de Pergamino.

La jornada reunió propuestas de universidades, institutos de educación superior y centros de formación, junto con empresas, representantes de los parques industriales y emprendedores, con el objetivo de acercar a los estudiantes herramientas para pensar su futuro académico y, al mismo tiempo, conocer las posibilidades laborales y productivas que ofrece la ciudad.

La apertura estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Karim Dib, y durante la jornada se desarrolló una amplia programación de charlas, talleres y paneles. La participación fue variable de acuerdo con las distintas propuestas, permitiendo que los jóvenes pudieran acercarse a los espacios vinculados con sus intereses.

Uno de los ejes novedosos de esta edición fue la incorporación de Expo Empresa, que permitió conocer la matriz productiva de Pergamino y las posibilidades de inserción laboral en distintos sectores. En este marco se desarrollaron paneles sobre los parques industriales y sobre empresas de los sectores metalúrgico, textil y agropecuario.

También se abordaron experiencias vinculadas al emprendedurismo y al vínculo entre la formación y el mundo del trabajo.

La programación educativa contó con la participación de instituciones como Universidad Austral, Instituto Belgrano Rosario, Siglo 21, UCA Rosario, UCEMA, UCES, UTN, UNNOBA, UNR, UBA y EDDIS Educativa, entre otras.

Además, se desarrollaron talleres y charlas de orientación vocacional y proyectos de vida, entre ellos “Sembrando Futuros”, “De qué quiero ser” a “qué quiero aportar”, a cargo del equipo de Bayer; “Siete claves para tus proyectos de vida”, de Fundación OSDE; “Emprender y estudiar al mismo tiempo”, a cargo de Bernardita Querede; y el taller de orientación vocacional “Construyendo Futuros”.

El director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, realizó un balance positivo de esta primera experiencia y destacó especialmente la posibilidad de ampliar la mirada de los adolescentes.

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“El balance es positivo, sobre todo porque hubo una propuesta mucho más profunda en cuanto al replanteo que ellos tienen que hacer como adolescentes. Ya no solamente es observar su oferta académica, sino también pensar en el mundo laboral, que quizás en algunos casos es aún más lejano”.

En este sentido, señaló que la jornada permitió que los estudiantes conocieran las propuestas de los parques industriales y pudieran vincularse con empresas y emprendedores.

“Me parece que estuvo bueno que ellos hayan podido conocer ampliamente las propuestas que hay en los parques industriales y que se puedan vincular con emprendedores. En líneas generales, por ser la primera edición, me parece que salió muy bien”.

La incorporación de Expo Empresa permitió ampliar el objetivo de la tradicional Expo Educativa: además de conocer las opciones para continuar los estudios, los jóvenes pudieron acercarse al entramado productivo de Pergamino, conocer empresas y sectores de actividad y reflexionar sobre sus posibilidades de desarrollo laboral y emprendedor.