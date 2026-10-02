Se instalaron los limitadores de altura sobre calle Mansilla
Los dispositivos fueron colocados en Mansilla y Club Provincial y en Mansilla y Los Abedules. La medida busca restringir el ingreso de camiones y vehículos de gran porte, ordenar la circulación y preservar la infraestructura vial. Luego de los trabajos iniciados semanas atrás, ya quedaron instalados los limitadores de altura...
Los dispositivos fueron colocados en Mansilla y Club Provincial y en Mansilla y Los Abedules. La medida busca restringir el ingreso de camiones y vehículos de gran porte, ordenar la circulación y preservar la infraestructura vial.
Luego de los trabajos iniciados semanas atrás, ya quedaron instalados los limitadores de altura sobre calle Mansilla, una intervención que apunta a ordenar el tránsito pesado en este sector de la ciudad.
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Los dispositivos se encuentran ubicados en Mansilla y el Club Provincial y Mansilla y Los Abedules, y cuentan con una altura máxima permitida de 3 metros, junto con la señalización correspondiente.
La medida tiene como objetivo evitar el ingreso de camiones y otros vehículos de gran porte por este tramo de Mansilla, reduciendo el impacto sobre el pavimento y la infraestructura urbana.
Además, el ordenamiento de la circulación busca mejorar las condiciones de seguridad vial para quienes transitan diariamente por la zona.
De esta manera, quedó completada la instalación de los limitadores anunciados a mediados de septiembre, como parte de las acciones destinadas a ordenar el tránsito pesado y cuidar las calles de la ciudad.