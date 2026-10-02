> Se instalaron los limitadores de altura sobre calle Mansilla

Municipalidad de Pergamino

Los dispositivos fueron colocados en Mansilla y Club Provincial y en Mansilla y Los Abedules. La medida busca restringir el ingreso de camiones y vehículos de gran porte, ordenar la circulación y preservar la infraestructura vial. Luego de los trabajos iniciados semanas atrás, ya quedaron instalados los limitadores de altura...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 02 de octubre de 2026 a las 02:25 p. m.

Los dispositivos fueron colocados en Mansilla y Club Provincial y en Mansilla y Los Abedules. La medida busca restringir el ingreso de camiones y vehículos de gran porte, ordenar la circulación y preservar la infraestructura vial.

Luego de los trabajos iniciados semanas atrás, ya quedaron instalados los limitadores de altura sobre calle Mansilla, una intervención que apunta a ordenar el tránsito pesado en este sector de la ciudad.

Los dispositivos se encuentran ubicados en Mansilla y el Club Provincial y Mansilla y Los Abedules, y cuentan con una altura máxima permitida de 3 metros, junto con la señalización correspondiente.

La medida tiene como objetivo evitar el ingreso de camiones y otros vehículos de gran porte por este tramo de Mansilla, reduciendo el impacto sobre el pavimento y la infraestructura urbana.

Además, el ordenamiento de la circulación busca mejorar las condiciones de seguridad vial para quienes transitan diariamente por la zona.