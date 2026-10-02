Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Bellas Artes recibe a la 11º Comic Fest

En noviembre, el multiverso se vuelve a abrir en Bellas Artes (Alsina y Moreno). El evento regresará el 7 y 8 de noviembre a partir de las 14 horas con propuestas para todas las edades. Este año, la versión “Fans Attack!” volverá recargada de todo lo que apasiona: Concurso de...

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·02 de octubre de 2026 a las 11:44 a. m.
Bellas Artes recibe a la 11º Comic Fest

En noviembre, el multiverso se vuelve a abrir en Bellas Artes (Alsina y Moreno). El evento regresará el 7 y 8 de noviembre a partir de las 14 horas con propuestas para todas las edades. Este año, la versión “Fans Attack!” volverá recargada de todo lo que apasiona: Concurso de Cosplay, artistas en vivo, stands comerciales, zona gaming, tatuajes y mucho más.

Diego Morello, subsecretario de Cultura, comentó que el evento “es muy importante por su magnitud, y porque ya lleva más de una década de consolidación con reconocimiento nacional, y justamente nos visitan personas de todo el país que vienen, duermen, almuerzan, cenan y recorren nuestra ciudad generando un movimiento muy lindo e interesante”.

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

Nuevos sentidos de circulación en distintas calles de Pergamino

30/9, 11:59 a. m.
Nuevos sentidos de circulación en distintas calles de Pergamino
2

El Intendente recorrió la planta de Good Park en Pergamino

23/9, 11:55 a. m.
El Intendente recorrió la planta de Good Park en Pergamino
3

“La Muni en tu Barrio” presenta su edición primavera y llega al Barrio Belgrano

23/9, 01:52 p. m.
“La Muni en tu Barrio” presenta su edición primavera y llega al Barrio Belgrano
4

Nuevo sentido de circulación en calles del barrio Procrear

28/9, 08:32 a. m.
Nuevo sentido de circulación en calles del barrio Procrear
5

La Municipalidad ofrecerá un show gratuito de El Indio Rojas por los 131 años de Pergamino

18/9, 10:19 a. m.
La Municipalidad ofrecerá un show gratuito de El Indio Rojas por los 131 años de Pergamino

Por su parte, Romeo Falcioni, miembro del equipo fundacional de la Comic Fest, adelantó que este año la idea es subir de nivel, seguir creciendo y celebrar más de una década de cultura pop, historietas, arte independiente y cosplay, en lo que ya es un punto de encuentro para los fans.

“Más allá de los stands comerciales y los artistas de renombre nacional, este año vamos a tener muchos talleres muy lindos como talleres de animación, talleres de diseño de personajes, tanto de forma tradicional como digital. Vamos a tener taller de fanzine, para que los chicos armen su propia historieta y se autogestionen su propio cómic. Además, vamos a contar con un sector gaming, con una parte de juegos retro. Habrá un Photocall para que los chicos se puedan sacar su foto dentro de la Comic Fest y un par de detallecitos más que van a encontrar sobre el evento”, detalló Falcioni.

Publicidad

Seguí leyendo

Once amigas pergaminenses de toda la vida volvieron a Bariloche cuando cumplieron 50 años
Pergamino

Once amigas pergaminenses de toda la vida volvieron a Bariloche cuando cumplieron 50 años

Finalmente, los organizadores destacaron que la primera noche, como es tradición, se realiza la Batalla de Dibujantes, en la que los mejores dibujantes del país hacen una batalla muy entretenida para toda la familia. Y el domingo, para el cierre del evento, llega el Concurso de Cosplay, que en la última edición contó con casi un centenar de participantes.

La cita es en noviembre, el lugar es en Bellas Artes, la pasión se renueva y la cuenta regresiva ya está en marcha para la 11º Comic Fest de Pergamino.

Publicidad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...