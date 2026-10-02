Bellas Artes recibe a la 11º Comic Fest

Municipalidad de Pergamino

En noviembre, el multiverso se vuelve a abrir en Bellas Artes (Alsina y Moreno). El evento regresará el 7 y 8 de noviembre a partir de las 14 horas con propuestas para todas las edades. Este año, la versión “Fans Attack!” volverá recargada de todo lo que apasiona: Concurso de...

En noviembre, el multiverso se vuelve a abrir en Bellas Artes (Alsina y Moreno). El evento regresará el 7 y 8 de noviembre a partir de las 14 horas con propuestas para todas las edades. Este año, la versión “Fans Attack!” volverá recargada de todo lo que apasiona: Concurso de Cosplay, artistas en vivo, stands comerciales, zona gaming, tatuajes y mucho más.

Diego Morello, subsecretario de Cultura, comentó que el evento “es muy importante por su magnitud, y porque ya lleva más de una década de consolidación con reconocimiento nacional, y justamente nos visitan personas de todo el país que vienen, duermen, almuerzan, cenan y recorren nuestra ciudad generando un movimiento muy lindo e interesante”.

Por su parte, Romeo Falcioni, miembro del equipo fundacional de la Comic Fest, adelantó que este año la idea es subir de nivel, seguir creciendo y celebrar más de una década de cultura pop, historietas, arte independiente y cosplay, en lo que ya es un punto de encuentro para los fans.

“Más allá de los stands comerciales y los artistas de renombre nacional, este año vamos a tener muchos talleres muy lindos como talleres de animación, talleres de diseño de personajes, tanto de forma tradicional como digital. Vamos a tener taller de fanzine, para que los chicos armen su propia historieta y se autogestionen su propio cómic. Además, vamos a contar con un sector gaming, con una parte de juegos retro. Habrá un Photocall para que los chicos se puedan sacar su foto dentro de la Comic Fest y un par de detallecitos más que van a encontrar sobre el evento”, detalló Falcioni.

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Finalmente, los organizadores destacaron que la primera noche, como es tradición, se realiza la Batalla de Dibujantes, en la que los mejores dibujantes del país hacen una batalla muy entretenida para toda la familia. Y el domingo, para el cierre del evento, llega el Concurso de Cosplay, que en la última edición contó con casi un centenar de participantes.