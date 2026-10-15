La Escuela Deportiva de Pergamino se destacó en un importante torneo de Taekwon-Do
La Escuela Deportiva de Pergamino participó el pasado fin de semana de la 30.ª Copa Ameghino de Taekwon-Do ITF, una competencia que reunió a más de 200 deportistas de distintos puntos del país. Cipriano Burgos se quedó con el primer puesto en su categoría, mientras que Matías Capel y Alan...
La Escuela Deportiva de Pergamino participó el pasado fin de semana de la 30.ª Copa Ameghino de Taekwon-Do ITF, una competencia que reunió a más de 200 deportistas de distintos puntos del país. Cipriano Burgos se quedó con el primer puesto en su categoría, mientras que Matías Capel y Alan Capel también tuvieron una destacada actuación.
El torneo se desarrolló en el Centro de Educación Física (CEF) de Florentino Ameghino y contó con representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Costa Atlántica y distintas localidades del interior bonaerense, además de La Pampa y Santa Fe. Las competencias incluyeron las modalidades de lucha, formas y salto.
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Franco Ubino, instructor 3.º Dan Internacional y responsable de la Escuela Deportiva de Pergamino, destacó la importancia del certamen, al que definió como uno de los más relevantes del interior de la provincia de Buenos Aires. También resaltó el alto nivel técnico de los participantes en las distintas modalidades.
En cuanto a los resultados pergaminenses, Cipriano Burgos obtuvo el primer puesto en lucha, en la categoría de 14 y 15 años, cinturones amarillo y verde. Por su parte, Matías Capel, en adultos, cinturones blanco y punta amarilla, y Alan Capel, en adultos, cinturones amarillo y verde, quedaron cerca de alcanzar el podio, luego de una buena actuación.
Al evaluar la participación, Ubino manifestó su satisfacción por el desempeño de los deportistas y señaló que este tipo de competencias contribuye a mejorar sus habilidades, fortalecer la motivación y sumar experiencia para continuar creciendo en la disciplina.