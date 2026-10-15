La revolución es un sueño eterno: "La obra interpela la realidad y acaricia la utopía"

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Cultura

Con Gustavo Bevacqua en la piel de Juan José Castelli, la obra regresa este domingo a Habemus Theatrum. La adaptación de la novela de Andrés Rivera propone un recorrido por las ideas, las frustraciones y los sueños de un protagonista de la Revolución de Mayo.

Este domingo a las 20:00, volverá a escena en Habemus Theatrum La Revolución es un sueño eterno, una adaptación de la obra del escritor argentino Andrés Rivera, que tiene como protagonista al actor pergaminense Gustavo Bevacqua.

La puesta surge de una adaptación realizada por Raúl Notta, quien además está a cargo de la dirección, y cuenta con la asistencia de producción de Marcela López.

La obra de Rivera aborda uno de los momentos centrales de la historia argentina a través de la figura de Juan José Castelli, uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo. Desde una mirada atravesada por la memoria, la enfermedad, las frustraciones y las preguntas sobre el pasado, la propuesta recupera la dimensión humana de un personaje histórico y plantea una reflexión sobre las ideas, las luchas y los sueños que quedaron ligados a aquel proceso.

Con una puesta centrada en la interpretación y en la fuerza del texto, la adaptación propone acercar al público una obra que cruza literatura, historia y teatro, recuperando la vigencia de los interrogantes que atraviesan el relato de Rivera.

La vigencia de la obra y su reflexión sobre el presente “La obra de teatro ya desde el título interpela la realidad y acaricia la utopía”, expresa Andrea Fornt, Profesora de Historia y Literatura, ex vicedirectora y docente de la Escuela Normal.

“En esta sociedad actual que anda tan de prisa, y con tanta liviandad, emociona saber que uno de los grandes que fundó la Patria, no dejó de reflexionar, desde su agonía, sobre el significado de la palabra Revolución, a pesar de las traiciones y amarguras que le tocó vivir.

“Esto, como espectador, te interpela, te lleva a repensar momentos históricos que hoy se desdibujan; a reflexionar sobre la soledad en que parten los grandes. Y por qué no, en comprometernos un poco más con nuestro momento.

“Cuando una obra de teatro, a través de un monólogo, atraviesa la escena, es porque se conjugaron algunas cuestiones: una gran adaptación de la novela, un buen director y un excelente actor que encarnó al personaje”, concluyó Fornt.