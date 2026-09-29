“La Revolución es un sueño eterno” se estrena en Habemus Theatrum

Cultura

La sala de Jujuy 227 estrenará este domingo 4 de octubre la adaptación teatral de la reconocida novela de Andrés Rivera, con Gustavo Bevacqua como protagonista y dirección de Raúl Notta.

Habemus Theatrum se prepara para presentar una nueva propuesta de su programación teatral. Este domingo 4 de octubre, a las 20:00, estrenará "La Revolución es un sueño eterno", una adaptación de la obra del escritor argentino Andrés Rivera, que tendrá como protagonista al actor pergaminense Gustavo Bevacqua.

La puesta surge de una adaptación realizada por Raúl Notta, quien además está a cargo de la dirección, y cuenta con la asistencia de producción de Marcela López.

La obra de Rivera aborda uno de los momentos centrales de la historia argentina a través de la figura de Juan José Castelli, uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo. Desde una mirada atravesada por la memoria, la enfermedad, las frustraciones y las preguntas sobre el pasado, la propuesta recupera la dimensión humana de un personaje histórico y plantea una reflexión sobre las ideas, las luchas y los sueños que quedaron ligados a aquel proceso.

Con una puesta centrada en la interpretación y en la fuerza del texto, la adaptación propone acercar al público una obra que cruza literatura, historia y teatro, recuperando la vigencia de los interrogantes que atraviesan el relato de Rivera.

Sobre el texto “¿Qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad?”, es uno de los interrogantes que La revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, trae para repensar la Revolución de Mayo. Publicada en 1987 y distinguida con el Premio Nacional de Literatura en 1992, esta novela histórica propone una revisión de los ideales revolucionarios fundacionales de nuestro país desde una perspectiva singular.

La novela adopta la voz en primera persona de Juan José Castelli, figura central en la Revolución de Mayo y miembro de la Primera Junta. Desde su lecho de muerte, enfermo y olvidado, Castelli rememora los años decisivos de su vida política y personal. Este recurso narrativo confiere al relato una dimensión íntima, en la que los grandes hechos históricos se entrelazan con las dudas, las contradicciones y las frustraciones de un hombre que, al igual que tantos otros protagonistas de aquel tiempo, apostó su vida por lograr la emancipación del virreinato español.

Lejos de la épica tradicional, Rivera nos ofrece un Castelli lúcido, crítico, y muchas veces desgarrado, que reflexiona sobre la fragilidad de los procesos políticos y las tensiones internas de una revolución que no logró concretar todos sus ideales. A través de una prosa austera pero intensa, el autor reconstruye los acontecimientos históricos signados por el clima de época, las disputas ideológicas, y el destino incierto de los que se animaron a imaginar una nación independiente.

Esta novela no expone una épica del triunfo y tampoco alude al desencanto político. Habla, más bien, de la condición humana marcada por la desigualdad, por los sueños que no se concretan, por las preguntas que sobreviven a las respuestas. Recuerda al lector que las grandes transformaciones sociales y políticas tienen sus contradicciones y sacrificios.