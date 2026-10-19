La Noche de las Pizzas: nueve pizzerías de Pergamino se suman a la propuesta

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Municipalidad de Pergamino

Este miércoles 21 y jueves 22, Pergamino tendrá una nueva propuesta gastronómica que busca impulsar el consumo local y convocar también a vecinos de la zona. La iniciativa es organizada en conjunto por las áreas de Turismo y Empleo y Emprendedurismo de la Municipalidad, junto a comercios de la ciudad....



Este miércoles 21 y jueves 22, Pergamino tendrá una nueva propuesta gastronómica que busca impulsar el consumo local y convocar también a vecinos de la zona. La iniciativa es organizada en conjunto por las áreas de Turismo y Empleo y Emprendedurismo de la Municipalidad, junto a comercios de la ciudad.

La directora de Turismo, Romina Viale, explicó que se trata de “una nueva acción comercial, en este caso, con pizzerías, algunas de las más emblemáticas y representativas de nuestra ciudad, que se sumaron a esta propuesta”.

La actividad forma parte de una agenda de iniciativas que buscan acompañar al sector comercial y gastronómico. En ese sentido, el director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, señaló: “Este año nos planteamos la posibilidad de hacer eventos gastronómicos. Fue así que surgió el Burger Trip y ahora La Noche de las Pizzas”.

Además, destacó el trabajo conjunto con el sector privado: “Estamos muy contentos de poder trabajar con comerciantes y con emprendedores y, sobre todo, generar propuestas para que los ciudadanos puedan disfrutar”.

Por su parte, Viale remarcó que el objetivo también es atraer visitantes de localidades cercanas. “Buscamos generar propuestas y alternativas para que nos visiten, no solo el ciudadano, sino también vecinos de la zona que puedan acercarse esa noche a Pergamino y disfrutar de esta propuesta”, sostuvo.

En esa línea, invitó a consultar la agenda de actividades disponible en la página web de Turismo https://pergamino.tur.ar/agenda/ y subrayó que la ciudad ofrece propuestas durante toda la semana.

Los comercios, protagonistas

Nueve pizzerías se sumaron a esta segunda edición de La Noche de las Pizzas: Patagón Pergamino, Doña Blanca, Don Basilio, Il Fratelli, Los Camba (Rocha), Nino, Donny, Horneado sin Gluten y Cinema Paradiso.

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Andrés Tenaglia, de Pizzería Patagón, valoró la iniciativa y el acompañamiento a este tipo de actividades. “Siempre tratamos de acompañar para generar movimiento. La verdad que hay muy buena respuesta en las redes sociales de la gente”, expresó.

Además, explicó por qué la propuesta se desarrollará durante dos jornadas: “La idea de realizarlo dos días seguidos es para que puedan conocer dos locales diferentes y no quedarse con uno”.

Desde Pizzería Nino, Gabriel Ruiz también destacó la importancia de promover el consumo en el sector. “Los comercios venimos en caída, entonces lo vemos bien que fomenten el consumo, que la gente se acerque y pueda probar otras cosas, otras variedades, otros gustos”, manifestó.

En cuanto a las promociones, detalló que habrá un 30% de descuento en el local y un 10% en delivery o takeaway.