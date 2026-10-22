Pergamino acompañó a sus jóvenes talentos en las Olimpíadas Matemáticas

Municipalidad de Pergamino

Estudiantes de Pergamino tuvieron una destacada participación en las Olimpíadas Matemáticas y recibieron el acompañamiento del Municipio durante su preparación y en la instancia provincial, que se desarrolló en Necochea. La competencia es organizada a nivel nacional por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina y coordinada en nuestra ciudad por Miguel...

Estudiantes de Pergamino tuvieron una destacada participación en las Olimpíadas Matemáticas y recibieron el acompañamiento del Municipio durante su preparación y en la instancia provincial, que se desarrolló en Necochea.

La competencia es organizada a nivel nacional por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina y coordinada en nuestra ciudad por Miguel Mussi. Se divide en dos categorías: Ñandú, destinada a estudiantes de 5.º a 7.º año, y OMA, para alumnos de 8.º a 13.º año.

En la instancia provincial, Félix Llauradó y Jeremías Terráneo obtuvieron menciones especiales en la categoría OMA. Por su parte, Úrsula Safi recibió una mención especial en Ñandú y logró clasificarse a la instancia nacional.

Para acompañar a la delegación local, la Agencia de Desarrollo Local y la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Pergamino facilitaron el traslado a Necochea y brindaron distintas herramientas para fortalecer la preparación de los participantes.

Entre las iniciativas, cada estudiante recibió una licencia gratuita de Matific, una plataforma digital que promueve el aprendizaje de la matemática a través de propuestas lúdicas. Además, el Municipio puso a disposición las instalaciones del Hub de Innovación, ubicado en el Parque Belgrano, donde se realizaron talleres de capacitación y resolución de problemas.