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Pergamino acompañó a sus jóvenes talentos en las Olimpíadas Matemáticas

Estudiantes de Pergamino tuvieron una destacada participación en las Olimpíadas Matemáticas y recibieron el acompañamiento del Municipio durante su preparación y en la instancia provincial, que se desarrolló en Necochea. La competencia es organizada a nivel nacional por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina y coordinada en nuestra ciudad por Miguel...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·22 de octubre de 2026 a las 01:31 p. m.
Pergamino acompañó a sus jóvenes talentos en las Olimpíadas Matemáticas

Estudiantes de Pergamino tuvieron una destacada participación en las Olimpíadas Matemáticas y recibieron el acompañamiento del Municipio durante su preparación y en la instancia provincial, que se desarrolló en Necochea.

La competencia es organizada a nivel nacional por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina y coordinada en nuestra ciudad por Miguel Mussi. Se divide en dos categorías: Ñandú, destinada a estudiantes de 5.º a 7.º año, y OMA, para alumnos de 8.º a 13.º año.

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En la instancia provincial, Félix Llauradó y Jeremías Terráneo obtuvieron menciones especiales en la categoría OMA. Por su parte, Úrsula Safi recibió una mención especial en Ñandú y logró clasificarse a la instancia nacional.

Para acompañar a la delegación local, la Agencia de Desarrollo Local y la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Pergamino facilitaron el traslado a Necochea y brindaron distintas herramientas para fortalecer la preparación de los participantes.

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Entre las iniciativas, cada estudiante recibió una licencia gratuita de Matific, una plataforma digital que promueve el aprendizaje de la matemática a través de propuestas lúdicas. Además, el Municipio puso a disposición las instalaciones del Hub de Innovación, ubicado en el Parque Belgrano, donde se realizaron talleres de capacitación y resolución de problemas.

Los encuentros comenzaron el 20 de abril y se desarrollaron todos los lunes, con la participación de un equipo de padres y docentes que acompañó a los chicos en su preparación.

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