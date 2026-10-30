Alerta sanitaria: advierten sobre dos fórmulas infantiles falsificadas de la marca Nutrilon

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El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense informó que los productos no fueron reconocidos como propios por la empresa titular de los registros sanitarios. Recomiendan no consumirlos y suspender su comercialización. Tras la reciente alerta por una fórmula infantil falsificada de la marca SanCor, se conocieron dos nuevas advertencias sanitarias que...



El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense informó que los productos no fueron reconocidos como propios por la empresa titular de los registros sanitarios. Recomiendan no consumirlos y suspender su comercialización.

Tras la reciente alerta por una fórmula infantil falsificada de la marca SanCor, se conocieron dos nuevas advertencias sanitarias que involucran a productos de la marca Nutrilon. Desde Bromatología recuerdan la importancia de verificar la procedencia de los alimentos, especialmente aquellos destinados a lactantes.

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), informó que las fórmulas señaladas son falsificadas, ya que la empresa titular de los registros sanitarios manifestó que no reconoce su elaboración.

Al desconocerse el lugar de fabricación, no es posible garantizar la inocuidad de estos productos, lo que representa un riesgo para la salud.

¿Cuáles son los productos alcanzados por la alerta?

Nutrilon AR1

• Denominación: Alimento para propósitos médicos específicos, en polvo, con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos, para lactantes de 0 a 6 meses. Libre de gluten.

• RNE: 02-031.124.

• RNPA: 02-700580.

La alerta se originó a partir de la denuncia de un consumidor que manifestó que su bebé había presentado vómitos luego de consumir la fórmula. Posteriormente, la empresa informó que no reconoce como propio el lote del producto denunciado.

Entre las irregularidades detectadas, se indicó que el rótulo presenta una codificación de lote diferente de la utilizada por la firma.

Ante esta situación, la DIPA recomienda comunicarse con la línea de atención al consumidor de la empresa, al 0800-777-6388, para consultar sobre la autenticidad del lote.

Nutrilon – Fórmula láctea para lactantes en polvo

• Denominación: Fórmula láctea para lactantes, en polvo, con prebióticos, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos. Libre de gluten.

• RNE: 02-031.124.

• RNPA: 02-700261.

En este caso, la empresa titular de los registros sanitarios informó que no elabora el producto señalado, por lo que se determinó que también se trata de una falsificación.

Las irregularidades identificadas incluyen el uso de un rótulo antiguo y la adulteración de la información correspondiente al lote, la fecha de elaboración y el vencimiento, tanto en los datos consignados como en el método de impresión.

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Recomendaciones para la población

Ante estas alertas, se solicita a quienes tengan alguno de los productos señalados que se abstengan de consumirlos.

Asimismo, se indica a los comercios que cesen su comercialización y se recuerda la importancia de adquirir alimentos que cuenten con las autorizaciones sanitarias correspondientes.











