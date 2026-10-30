Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Buscan a un joven de 25 años que se ausentó de su domicilio

La DDI Pergamino solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Ayrton Nicolás Oscar Rosell, quien se ausentó de su vivienda en mayo.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
30 de octubre de 2026 a las 10:44 a. m.
Buscan a un joven de 25 años que se ausentó de su domicilio
Ayrton Nicolás Oscar Rosell, de 25 años, quien se ausentó de su domicilio de la calle Niñas de Ayohuma 1860, en el barrio Belgrano, durante el mes de mayo.Foto: LA OPINION

La Policía solicita colaboración a la población para establecer el paradero de Ayrton Nicolás Oscar Rosell, de 25 años, quien se ausentó de su domicilio de la calle Niñas de Ayohuma 1860, en el barrio Belgrano, durante el mes de mayo. La búsqueda fue difundida por la DDI Pergamino, que proporcionó sus características físicas y vías de contacto para recibir información que permita localizarlo.

Características físicas

De acuerdo con los datos aportados por los investigadores, Rosell tiene tez blanca, cabello negro y largo hasta los hombros, ojos negros y contextura física delgada. Su estatura aproximada es de 1,70 metros.

Publicidad

Las mas leidas de Policiales

1

Una de las jóvenes pergaminenses baleada por la Policía de Arrecifes está internada en Terapia Intensiva

25/10, 09:17 p. m.
Una de las jóvenes pergaminenses baleada por la Policía de Arrecifes está internada en Terapia Intensiva
2

Dos policías demorados y dos jóvenes mujeres pergaminenses lesionadas por la balacera policial en Arrecifes

25/10, 03:50 p. m.
Dos policías demorados y dos jóvenes mujeres pergaminenses lesionadas por la balacera policial en Arrecifes
3

Arrecifes: policías dispararon contra un auto y dos jóvenes de Pergamino sufrieron heridas graves

25/10, 12:34 p. m.
Arrecifes: policías dispararon contra un auto y dos jóvenes de Pergamino sufrieron heridas graves
4

Caos y amenazas en la cantina del Parque Municipal: una mujer fue detenida

19/10, 10:54 p. m.
Caos y amenazas en la cantina del Parque Municipal: una mujer fue detenida
5

Un hombre intentó quitarse la vida al arrojarse desde el puente de hierro del Viaducto y lo salvó que se le cortó la soga

26/10, 03:53 p. m.
Un hombre intentó quitarse la vida al arrojarse desde el puente de hierro del Viaducto y lo salvó que se le cortó la soga

En cuanto a las señas particulares, el reporte oficial indica que no posee características distintivas. Tampoco se cuenta con información precisa sobre la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse, por lo que ese dato no puede utilizarse como referencia para identificarlo.

La fotografía difundida por las autoridades acompaña el pedido de colaboración y permite observar algunos de sus rasgos fisonómicos, especialmente el cabello oscuro y largo.

Publicidad

Cómo aportar información

Desde la DDI Pergamino solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Ayrton Nicolás Oscar Rosell o que crea haberlo visto se comunique de inmediato con las autoridades.

Los datos pueden suministrarse a través del sistema de emergencias 911 o directamente a la dependencia policial, mediante los teléfonos 02477-424623 y 02477-429624.

Publicidad

La colaboración de la comunidad puede resultar importante para avanzar en la búsqueda y aportar información que permita establecer dónde se encuentra.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...