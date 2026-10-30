Buscan a un joven de 25 años que se ausentó de su domicilio
La DDI Pergamino solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Ayrton Nicolás Oscar Rosell, quien se ausentó de su vivienda en mayo.
La Policía solicita colaboración a la población para establecer el paradero de Ayrton Nicolás Oscar Rosell, de 25 años, quien se ausentó de su domicilio de la calle Niñas de Ayohuma 1860, en el barrio Belgrano, durante el mes de mayo. La búsqueda fue difundida por la DDI Pergamino, que proporcionó sus características físicas y vías de contacto para recibir información que permita localizarlo.
Características físicas
De acuerdo con los datos aportados por los investigadores, Rosell tiene tez blanca, cabello negro y largo hasta los hombros, ojos negros y contextura física delgada. Su estatura aproximada es de 1,70 metros.
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En cuanto a las señas particulares, el reporte oficial indica que no posee características distintivas. Tampoco se cuenta con información precisa sobre la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse, por lo que ese dato no puede utilizarse como referencia para identificarlo.
La fotografía difundida por las autoridades acompaña el pedido de colaboración y permite observar algunos de sus rasgos fisonómicos, especialmente el cabello oscuro y largo.
Cómo aportar información
Desde la DDI Pergamino solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Ayrton Nicolás Oscar Rosell o que crea haberlo visto se comunique de inmediato con las autoridades.
Los datos pueden suministrarse a través del sistema de emergencias 911 o directamente a la dependencia policial, mediante los teléfonos 02477-424623 y 02477-429624.
La colaboración de la comunidad puede resultar importante para avanzar en la búsqueda y aportar información que permita establecer dónde se encuentra.