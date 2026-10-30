Gran convocatoria en las Noches de las Pizzas en Pergamino
Durante dos noches, los vecinos de Pergamino disfrutaron de una propuesta gastronómica que combinó promociones especiales, una amplia variedad de sabores y la oportunidad de conocer y redescubrir las pizzerías de la ciudad. La iniciativa tuvo una excelente recepción y permitió impulsar el consumo en los comercios locales.Organizada por la...
Durante dos noches, los vecinos de Pergamino disfrutaron de una propuesta gastronómica que combinó promociones especiales, una amplia variedad de sabores y la oportunidad de conocer y redescubrir las pizzerías de la ciudad. La iniciativa tuvo una excelente recepción y permitió impulsar el consumo en los comercios locales.
Organizada por la Dirección de Turismo, junto con la Dirección de Empleo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Pergamino, La Noche de las Pizzas tuvo como objetivo poner en valor la gastronomía local, dar visibilidad a los establecimientos de la ciudad y promover espacios de encuentro entre los vecinos.
En esta edición participaron nueve establecimientos gastronómicos: Patagón, Doña Blanca, Don Basilio, Il Fratelli, Los Camba 2, Nino, Donny, Cinema Paradiso y Horneado Sin Gluten, que se sumaron a la propuesta con importantes beneficios para sus clientes.
Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino
SAME Pergamino se capacita para mejorar la atención ante casos de ACV
Carrera Rosa 2026: habrá inscripción gratuita para personas con discapacidad
La Noche de las Pizzas: nueve pizzerías de Pergamino se suman a la propuesta
Pergamino acompañó a sus jóvenes talentos en las Olimpíadas Matemáticas
Mauricio Dayub brilló con “El equilibrista” y elogió el renovado Teatro San Martín
Durante ambas jornadas, los vecinos pudieron acceder a un 30% de descuento para consumir en los salones de los locales adheridos y un 10% de descuento en las modalidades de delivery y take away. De esta manera, la iniciativa buscó especialmente incentivar las salidas gastronómicas, invitando a las familias y grupos de amigos a compartir una pizza y disfrutar de los espacios que ofrecen los comercios de Pergamino.
Además, la propuesta incluyó sorteos de dos cenas por cada establecimiento participante, que consistieron en pizza y gaseosa. Los sorteos se realizaron mediante un aplicativo desarrollado especialmente para la ocasión por la Subsecretaría de Modernización del Municipio.
Las pizzerías que formaron parte de la iniciativa fueron:
• Patagón – Azcuénaga 301.
• Doña Blanca – Yrigoyen 989.
• Don Basilio – Alsina 709.
• Il Fratelli – Juan B. Justo 2617.
• Los Camba 2 – Av. Rocha 334.
• Nino – Av. de Mayo 269.
• Donny – Av. de Mayo 323.
• Cinema Paradiso – Sarmiento 213.
• Horneado Sin Gluten – Italia 538.
Con una destacada participación de los vecinos, La Noche de las Pizzas se consolidó como una propuesta que fortalece el vínculo entre la gastronomía, el comercio y la comunidad, acompañando a los emprendedores y comerciantes locales y generando nuevas alternativas para disfrutar de la ciudad.
Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas, que contribuyen a dinamizar la actividad económica, visibilizar la diversidad de la oferta gastronómica pergaminense y fomentar el encuentro de los vecinos en los espacios comerciales de la ciudad.